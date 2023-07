“¿Con qué cara…?”: UDI acusa a Gabriel Boric de “tapar con tierra” caso de corrupción

25 de Julio de 2023

El presidente de la UDI, Javier Macaya, respondió al duro emplazamiento del presidente Gabriel Boric tras retirarse de la mesa de negociaciones por la Reforma Previsional.

Finalmente la Unión Demócrata Independiente (UDI) respondió al emplazamiento público que realizó el presidente Gabriel Boric en su regreso en Chile, luego de su gira a Europa. En un potente discurso, el mandatario rechazó la postura del gremialismo de apartarse de las negociaciones para lograr una Reforma Previsional que aumente las pensiones.

El partido opositor al Gobierno se alejó de la mesa de trabajo para llegar a un acuerdo por este proyecto tan esperado, y condicionó su presencia a la salida de Giorgio Jackson como titular del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Mideso) después del Caso Convenios y del robo que afectó a sus oficinas. Esta “amenaza” descolocó a una parte de la oposición y en el oficialismo, pues se considera que una materia es totalmente alejada de la otra.

“¡Pero cómo se les ocurre! Las personas mayores están primero que esos intereses. ¡Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de pensiones para subirle las pensiones a las personas que se han sacado la cresta trabajando toda su vida! ¡Y hay algunos que no se sientan a la mesa a conversar! ¿Con qué cara no se sientan a la mesa a conversar?”, enunció con fuerza el mandatario durante una actividad en Quinta Normal.

La respuesta de la UDI a Gabriel Boric demoró y este martes fue su timonel, Javier Macaya, quien respondió a las frases del presidente. El timonel de la colectividad aseguró que no se quedaron solos tras esta determinación que, además, conlleva una presentación de una reforma de parte de sus militantes.

La respuesta de Macaya a Boric

En conversación con Radio Cooperativa, Javiera Macaya sostuvo que el emplazamiento de Gabriel Boric a la UDI fue “traspasar un problema que está en La Moneda”.

“En vez de demostrarle al país que se está haciendo todo lo posible para detener la corrupción, que hay responsabilidades políticas en una trama que es evidente que parece que algunos le quieren poner tierra, es una trama para defraudar al Estado, el Gobierno lo que hace es atacar a la oposición, a la UDI”, expresó.

“Yo le digo al Presidente Boric: ¿Con qué cara pretenden tapar con tierra un problema gravísimo de corrupción y que nadie pague responsabilidades políticas por esto? El problema está en La Moneda, no está en la UDI. Hay un descontrol contra nosotros”, agregó.

“Yo creo que no estamos solos. Estamos sintonizando en materia de pensiones, por lo menos, con lo que piensa la gran mayoría de los chilenos. De nuevo aquí y ahora, los votos de la UDI, y no tengo duda que de toda la oposición, están si no se buscan expropiar, refundar un sistema”, cerró en Cooperativa.