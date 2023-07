Chile Vamos y renuncia de subsecretaria de Culturas por convenios: “Esto es escandaloso”

28 de Julio de 2023

Ante esto, el diputado RN Andrés Celis cuestionó que "no estamos hablando de un cuento clásico como la cueva de Ali Babá y los 40 ladrones. Estamos hablando de un caso real".

Compartir

Chile Vamos reaccionó al anuncio de salida de Andrea Gutiérrez de la Subsecretaría de Culturas, en el marco de una nueva arista del caso Convenios.

Y es que desde el Gobierno pidieron la renuncia de la autoridad, luego que se conociera la entrega de recursos a la Corporación de Desarrollo de Santiago, donde se desempeñó como directora antes de sumarse al Ejecutivo, en dos oportunidades.

Ante esto, el diputado RN Andrés Celis cuestionó que “no estamos hablando de un cuento clásico como la cueva de Ali Babá y los 40 ladrones. Estamos hablando de un caso real”.

Celis detalló que lo sucedido con Andrea Gutiérrez es un ejemplo de conflicto de interés y de tráfico de influencias.

“Hay un conflicto de interés pero unido a un tráfico de influencia que debía investigar el Ministerio Público. Señor Boric, presidente, esto es escandaloso. Por favor, el tema de la probidad está desbordando y se está escapando de las manos de su gobierno. Póngale atajo y los antecedentes que usted tenga de todos los ministerios y de todo su gobierno en el Ministerio Público”, argumentó.

El diputado RN además agregó que ahora la ex subsecretaria de Culturas “es la causante de que el Bafona tenga hoy día, o esté paralizado, este ballet folclórico que tiene una trayectoria de más de 50 años sin darle ninguna solución y que hoy día esté paralizando su práctica habitual en un lugar insalubre que según la Seremi de Salud debiese estar cerrado”.

Tras su salida, Andrea Gutiérrez dio a conocer una declaración pública, donde planteó que “reconozco que cometí un error, actuando de buena fe y sin intención maliciosa, al firmar dos convenios en los que tenía la obligación legal de abstenerme”.

“Lamentablemente, no me abstuve de participar en ambas situaciones. Quiero enfatizar que este error fue involuntario y de buena fe, y quiero reafirmar que no hubo un mal uso de los recursos públicos”, puntualizó.