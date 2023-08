“Son una leyenda urbana”: estos son los 15 diputados que rechazaron condenar la violencia sexual contra mujeres en la dictadura

23 de Agosto de 2023

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles un proyecto de resolución para condenar la violencia sexual cometidas contra las mujeres en dictadura.

En la iniciativa, se pide al presidente Gabriel Boric “visibilizar la ocurrencia de este tipo de violencia e impulsar medidas de reparación para las víctimas sobrevivientes y/o sus familias”.

Si bien esta propuesta fue aprobada por la Cámara Baja, hubo 15 votos en contra, todos de miembros de oposición.

Estos fueron Miguel Angel Becker (RN), Gustavo Benavente (UDI), Sergio Bobadilla (UDI), Álvaro Carter (IND ex UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Gonzalo de la Carrera (iND ex Republicanos), Felipe Donoso (UDI), Cristián Labbé (UDI), Paula Labra (IND-RN), Henry Leal (UDI), Cristóbal Martínez (UDI), Christian Matheson (IND-Evópoli), Gloria Naveillán (IND ex Republicanos), Jorge Rathgeb (RN) y Marco Antonio Sulantay (UDI).

Si bien la violencia sexual contra las mujeres en dictadura está ampliamente documentado y reconocido en diversos fallos judiciales y estamentos gubernamentales como la Comisión Valech I y II, donde se acreditó incluso el uso de perros y ratones en contra de las detenidas, la diputada Naveillán calificó estos hechos como “una leyenda urbana”.

“Son denuncias que no están probadas, si me demuestran que están probadas no tengo ningún problema, pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular. No creo que hayan sido sistemáticos, creo que son parte de la leyenda urbana”, aseguró a radio Cooperativa.