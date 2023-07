Alejandro Barra dijo que Gloria Naveillán se opuso a que su sobrina denunciara a Pradenas: la diputada contestó

9 de Julio de 2023

Luego del juicio donde el temuquense fue responsabilizado de siete delitos sexuales contra seis mujeres, la controversia está instalada tras los dichos del padre de Antonia.

Alejandro Barra, padre de Antonia, se había mantenido al margen del segundo juicio a Martín Pradenas donde se confirmó que es responsable de siete delitos sexuales en contra de seis mujeres. Según su relato, prefirió ausentarse del proceso analizar desde mayor distancia un caso que obviamente le causa dolor por segunda vez tras la muerte de su hija en 2019.

“Si desato mi ira, sólo tendría una satisfacción personal y eso no es la idea. Cuando este señor habló y lo hace sólo del caso de Antonia, uno dice ‘cara de palo’. La investigación dos veces lo encontró culpable”, explicó.

A la espera de la nueva condena, Barra abrió una polémica tras asegurar que la diputada Gloria Naveillán se opuso a que una sobrina denunciara a Martín Pradenas. Según afirmó, él se comunicó con una eventual víctima de Pradenas que lo denunció en redes sociales por violación, pero luego esta versión no pasó a ser parte de la querella supuestamente por presiones de la parlamentaria.

Después de estar tan entusiasmada de denunciar, al día siguiente me llama el hermano y me dice ‘dejémoslo hasta aquí, que mi tía, mi tía’ y habló mucho de su tía. La tía es la señora Gloria Naveillan y ella no apoyó a su sobrina”, afirmó Barra en CHV.

“Yo me pregunto, esta señora Gloria Naveillán, que defiende los intereses de una parte de esta sociedad, o sea, ¿esa parte de la sociedad oculta este tipo de delitos? Esa es una queja tremenda que me gustaría decírselo en la cara a esta señora”, complementó.

La respuesta de la diputada Naveillán

“Quedé plop. Me enteré de la denuncia de mi sobrina cuando ella lo publicó en sus RRSS. La apoyé 100% y toda la familia igual. Ella quería testificar, pero los abogados del papá de Antonia le dijeron que no podían sumar su testimonio, no sé por qué”, reaccionó la diputada en sus redes sociales.

Naveillán, además, sostuvo que siempre fue partidaria de que su sobrina sumara su testimonio a la causa de Martín Pradenas. “No podían sumar su testimonio porque el juicio ya iba avanzando y Pradenas estaba preso“, profundizó más tarde.

“Lo que el señor Barra omite es que él la llamó varias veces para presionarla, para que mi sobrina apareciera en matinales de TV dando testimonio, a lo cual ella no estaba dispuesta, pues estaba muy mal psicológicamente. Él pretende enlodar mi nombre usando lo que le sucedió a mi sobrina y sin importarle el tremendo daño que le está ocasionando a una mujer joven que ha sufrido mucho y que está luchando por superar esta tremenda situación, sin medir las consecuencias. No tiene derecho a dañar a una persona que ha pasado un calvario y más aún por un medio público“, cerró.