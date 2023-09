Ministro Luis Cordero y su dura historia familiar en dictadura: “A mi abuela le costó reponerse”

31 de Agosto de 2023

Cordero indicó que sus familiares son parte de un grupo de 38 campesinos que fueron asesinados y hechos desaparecer en Paine.

Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, entregó detalles de la dura historia de su familia en dictadura, donde dos de los hermanos de su abuela son detenidos desaparecidos.

En entrevista con radio Pauta, Cordero indicó que sus familiares son parte de un grupo de 38 campesinos que fueron asesinados y hechos desaparecer en Paine.

“Mi abuela vivía su dolor, pero no era activista. Lo que pasa es que la tragedia de Paine no son dirigentes políticos, son campesinos. Cuando uno mira la tragedia de Paine, pasa en un entorno en que los perpetradores viven ahí mismo, entonces es un dolor de comunidad muy grande”, explicó.

Según el ministro Cordero, “probablemente, a mi abuela le costó mucho reponerse de la ausencia de sus hermanos, tal vez de ahí venía su silencio“.

Respecto al lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda, Luis Cordero expresó que “no puedo negar que tengo un compromiso personal. Me he reunido más de una vez con todas las agrupaciones de familiares de detenidos. Y en una de esas reuniones me junté con la agrupación de familiares de DD.DD. de Paine”.

“Ellas llegaron con un durazno y una mermelada. En ese momento yo me quebré un poquito… porque sentí volver a mi abuela. Fue la primera vez que yo vi a mi tía con la foto de su papá colgada en el pecho y ese día la vi. Entonces era un momento de mucha familiaridad, pero también yo estaba asumiendo un rol ahí”, sostuvo.

Luis Cordero recalcó que “detrás de todo esto hay historias de personas comunes y silvestres, la mayoría hombre jóvenes sin militancia política conocida. Mi principal desafío es cómo los familiares vuelven a creer en el Estado“.