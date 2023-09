13 de Septiembre de 2023

Bachelet y posible rechazo a nueva Constitución: “Voy a estar marchando por los derechos”

“Creo que no se aprendió la lección que nos hizo fracasar la vez anterior. Una Constitución no es el espacio para hacer valer las ideas de uno sobre otro (…) Me preocupa que algunos no hayan entendido el mensaje del quiebre democrático del golpe hace 50 años”, sentenció la ex presidenta Bachelet.

