Subir la edad para ser presidente de 35 a 40 años: Luis Silva descarta que busque afectar una candidatura de Camilla Vallejo

8 de Septiembre de 2023

Sin embargo, Silva precisó que “si ella no cumple los 40 años para el día de la asunción al cargo, no podría presentarse”.

Compartir

Luis Silva, jefe de la bancada de consejeros constitucionales de Republicanos, defendió la enmienda que aumenta de 35 a 40 años la edad mínima para ser presidente de la República, y descartó que esta propuesta tenga “nombre y apellido”.

Y es que Silva apuntó que la idea detrás de la enmienda es que “es muy compartida la impresión de que es demasiado muy fácil ser presidente”, por lo que es razonable “promover la exigencia de un requisito, que te asegura por lo menos 5 años más de experiencia de vida que puede dar mayores garantías de la idoneidad del presidente de la República”.

Junto con ello, Luis Silva dejó en claro que esto no busca frenar una eventual candidatura presidencial de la ministra Camila Vallejo, quien no podría postular a La Moneda si esta iniciativa queda plasmada en la Constitución.

“Está lejos de ser nuestra motivación, yo no sé realmente qué edad tiene Camila Vallejo, pero pensar que alguien está pensando una Constitución por los próximos tres años, me parece un poco mezquino”, aunque apuntó que “si ella no cumple los 40 años para el día de la asunción al cargo, no podría presentarse”.

Pero el republicano también tuvo palabras para la falta de acuerdos en el Consejo Constitucional, culpando de todo a la izquierda, a la que tildó de “majadera”.

“Cuando te das cuenta de que no habrá espacio para acoger esa tesis, lo que a mí me parecía más prudente era abrirse a acuerdos parciales, y aceptar eso. Pero no fue el caso y de hecho, hicimos todos los esfuerzos que podemos hacer en el estrecho margen que tenemos”, argumentó.