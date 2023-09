RD acusa a diputada Catalina Pérez de estar al tanto del caso Democracia Viva desde 2022

28 de Septiembre de 2023

Edson Dettoni, secretario ejecutivo de Revolución Democrática (RD), indicó al Ministerio Público que la diputada Catalina Pérez, ahora ex pareja de Daniel Andrade -representante legal de Democracia Viva-, estaba al tanto de los polémicos vínculos que tenía la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Dettoni, cuya declaración fue dada a conocer por La Tercera, dio detalles de cómo la mesa de RD conoció los alcances del escándalo que dio origen al caso Convenios en junio pasado.

El secretario ejecutivo de RD sostuvo que el partido supo de estos hechos en junio, aunque “Catalina Pérez sabía de antes”, a pesar de los dichos de su jefa de gabinete, Romina Neumann, quien negó esta información.

En esta línea, Dettoni indicó que “el 16 de junio se contacta conmigo Catalina Pérez y me pide que nos reunamos en la sede; ahí conversamos del tema convenios y me envía un relato que insiste en la legalidad de los actos. En la sede conversamos sobre este problema que se estaba generando. Ella reitera que nunca tuvo participación, injerencia o conocimiento específico de los convenios. Además, me pide que cuidemos a los compañeros”.

Sin embargo, cinco días después el dirigente de RD recalcó que “me enteré de que Catalina sabía de los convenios, por lo menos, entre marzo y mayo de 2023, puesto que Ivalú Millar, quien es parte del gabinete del diputado Jaime Sáez y pareja de Tomás Flores -que había sido parte de Democracia Viva- le había alertado a Romina Neumann sobre la existencia de estos convenios”.

Junto con ello, aseguró que Javiera Martínez, directora de Presupuestos, le contó “como un rumor” que la diputada Pérez sabía con anterioridad de estos convenios, postura que fue ratificada por el ex presidente RD Juan Ignacio Latorre.

Edson Dettoni dejó en claro que Catalina Pérez “sabía de la existencia de los convenios con Democracia Viva desde el año pasado, dado que un militante de nombre Pablo Espinoza me contó que otra militante, Paz Fuica, concejala de Antofagasta, había puesto una alerta respecto a que se veían feo estos convenios, lo que supone que este tema lo manejan en la región por el partido, e implica que naturalmente lo sabía Catalina, lo que significa que Catalina nos mintió sobre esto nuevamente”.

“Conversé al día siguiente con Llanquiray Díaz, militante del partido y además exasesora legislativa de Catalina, quien no lo desmintió una vez que le consulté del tema”, puntualizó.