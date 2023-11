Daniel Jadue declara en caso Farmacias Populares y descarta cohecho: “Nunca ha llegado dinero”

15 de Noviembre de 2023

"Todo lo que se dice acerca de las supuestas donaciones son completamente falso, es una vendetta de un proveedor que perdió mucha plata", indicó el jefe comunal.

Daniel Jadue (PC) prestó declaración en calidad de imputado en el caso Farmacias Populares que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte y donde el alcalde de Recoleta es indagado por cohecho.

Tras entregar su testimonio ante el Ministerio Público, Jadue recalcó que “nunca ha llegado dinero, nadie dice que ha llegado dinero, todo lo que se dice acerca de supuestas donaciones son completamente falso”.

Daniel Jadue posteriormente detalló en sus redes sociales que “la acusación falsa que me hace BestQuality no tiene ninguna relación con apropiación o enriquecimiento. Mi cuentas están abiertas, donde no hay un peso más que mi sueldo como alcalde”.

“Esta acusación la realizan personas que tienen un nutrido prontuario. Los mismos que me acusan fueron condenados por estafa en el caso de la empresa Frutti di Bosco que compraba berries en China, para exportarlos a Canadá como frutos premium orgánicos y chilenos”, agregó.

Declaré en Fiscalía y es algo que esperaba, pues esta investigación partió hace 3 años, y de ella ha habido una serie de interpretaciones alejadas de la realidad. Hoy puedo ejercer mi derecho a defensa para demostrar nuestra inocencia… abro hilo… pic.twitter.com/qhzZ8iHUgM — Daniel Jadue (@danieljadue) November 15, 2023

La causa se inició tras la autodenuncia de un ejecutivo de la empresa Best Quality, que entregó suministros médicos a la Asociación Chilena De Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), representada por Daniel Jadue, quien aseguró que el alcalde le pidió una “donación para una sede comunal del Partido Comunista para poder adjudicarse una licitación.

Si bien en un primer momento la investigación contemplaba el delito de cohecho, luego se sumaron indagatorias respecto a eventuales delitos de fraude al fisco y lavado de activos.

A esto se suma el sumario de la Contraloría General de la República que determinó “graves faltas a la probidad” por el traspaso de fondos hacia Achifarp.