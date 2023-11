El ultimátum de RN a Carolina Tohá: sino expulsa a 12 mil extranjeros “se va a exponer a una acusación constitucional”

16 de Noviembre de 2023

La bancada de diputados de Renovación Nacional lanzó un ultimátum a la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras el ataque con una granada a una carabinera, asegurando que si no expulsa a 12 mil extranjeros entre noviembre y el 31 de diciembre, será acusada constitucionalmente.

Frank Sauerbaum, jefe de la bancada, explicó que “hemos llegado a la conclusión de que la situación no resiste más excusas, no resiste más aplazamiento de medidas, no resiste más buenas intenciones. Le vamos a exigir a la ministra del Interior la expulsión inmediata de las 12 mil personas que hoy día tienen en carpeta -inmigrantes ilegales que en muchos casos han cometido ya delito- de aquí a fin de año. Si no se va a exponer a una acusación constitucional que nosotros vamos a presentar y que vamos a defender con mucha convicción dado que ha sido absolutamente ineficiente el trabajo que ha hecho en materia de seguridad pública”.

Respecto del viaje que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a Venezuela para conseguir acuerdos, el parlamentario por Ñuble fue directo: “No le puede pedir permiso a los chavistas para expulsar a la gente que viene a delinquir a Chile. Y si él piensa así, bueno, le vamos a pedir disculpas entonces al gobierno de Venezuela por devolverles al montón de delincuentes que nos ha mandado ilegalmente. Los tiene muertos de hambre, ha abierto las cárceles para que esa gente salga (…) a otros países y nosotros tenemos que pagar las consecuencias. Eso no es aceptable, por lo tanto, vamos a insistir en esta acusación constitucional”.

Finalmente, el diputado e integrante de la comisión de Seguridad, Diego Schalper, llamó al gobierno a cumplir la ley.

“El gobierno del presidente Boric terminó el año 2022 dejando 13 personas en libertad a través de un indulto. Ese mismo gobierno tiene una oportunidad de reivindicarse y a fines del 2023 que la noticia sea que expulsaron a aquellas personas que están ilegales en Chile cometiendo delitos. Ministra Carolina Tohá, tiene usted de aquí a fin de año para cumplir la ley y si no la bancada de Renovación Nacional, cumpliendo con su deber constitucional de fiscalizarla, va a ejercer la acusación constitucional”.