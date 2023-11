Boric a delincuentes: “Los vamos a perseguir, encarcelar y si es necesario echar”

16 de Noviembre de 2023

El mandatario recalcó que trabajarán en el fortalecimiento "del mecanismo de expulsiones a migrantes que hayan cometido delitos y estén de manera irregular en nuestro país".

El presidente Gabriel Boric tuvo palabras para los últimos hechos de violencia registrados en el país, donde destacó el ataque con una granada a una carabinera, lanzando una dura advertencia a los delincuentes: “los vamos a perseguir, encontrar, encarcelar y si es necesario echar”.

Desde San Francisco, el jefe de Estado expresó que “empatizo, entiendo y les aseguro que estoy abocado con toda la energía, no solamente yo, sino que todo nuestro Gobierno, en combatir de frente a la delincuencia. Acá no se le puede mirar en menos ni minusvalorar la sensación de temor que existe”.

“El otro día había una encuesta en la que, si no me equivoco, más del 50 por ciento de los chilenos decía que Chile es el país más peligroso de América Latina. Eso no es así, y pueden revisar los datos en cualquier parte y se van a dar cuenta que, pese a las dificultades reales que estamos enfrentando, la delincuencia como fenómeno transnacional está golpeando con mucha fuerza no solamente a los países de América Latina, sino a todo el mundo y con mucha más fuerza que en Chile“, argumentó Gabriel Boric.

Sin embargo, el mandatario sostuvo que “eso no es excusa”, ya que “efectivamente la criminalidad y, en particular, la violencia de determinados criminales, ha aumentado”.

Ante esto, el presidente Boric precisó que “tenemos instituciones sólidas y que los delincuentes que decidan continuar con esa senda van a ser perseguidos con todo el peso de la ley”.

“Dicho esto, acá esto no se soluciona con quien grita más fuerte. Acá, para poder combatir la delincuencia, tenemos que hacerlo de manera responsable. Por eso, la ministra Tohá ha citado a todos los exsubsecretarios del Interior a una reunión hoy y, además, convocado a Carabineros y PDI para que durante esta jornada le presenten una mejora y un fortalecimiento en el mecanismo de expulsiones a migrantes que hayan cometido delitos y estén de manera irregular en nuestro país”.

“Quiero decir a los chilenos y chilenas que vamos a recuperar con energía y con convicción nuestros barrios y a los delincuentes los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a encarcelar y si es necesario los vamos a echar”, sentenció el presidente Gabriel Boric.