Cazafantasmas: el sistema político y la injerencia de los partidos en la nueva constitución

1 de Diciembre de 2023

En el capítulo tres de nuestra serie, Mariana Aylwin e Iván Poduje debatieron sobre los partidos, sus aspectos sociales y la constitución del '80.

Compartir

Este jueves 30 de noviembre se emitió el tercer capítulo de Cazafantasmas, el nuevo programa de EL DÍNAMO sobre el actual proceso constituyente, conducido por Javiera Rodríguez.

El espacio busca responder las dudas en torno al texto que se plebiscitará el próximo 17 de diciembre y entrega argumentos o evidencias sobre los mitos y verdades que rodean la propuesta de nueva Carta Magna.

En este tercer episodio asistieron como invitados la profesora, política y ex ministra, Mariana Aylwin y el arquitecto de Atisba, Iván Poduje, los cuales se enfrentaron a un entretenido debate para discutir sobre el sistema político y la injerencia de los partidos en la propuesta de nueva Constitución.

Sistema político en la nueva constitución

Ante el primer fantasma presentado por la conductora “Mientras más se informa la gente, crece el voto a favor” la ex ministra Mariana Aylwin comenzó respondiendo que “mucha gente cree que votar en contra es lo mismo que votar rechazo la vez anterior, eso me ha tocado, o que votar en contra, es votar en contra del gobierno, por lo tanto, “hay confusiones de ese tipo y la gente tampoco está informada, hay mucha fake news”.

“En el tema de la mujer, la verdad yo creo que no es así (…) si uno lo lee hay muchas medidas en favor de la mujer”, sostuvo la ex jefa de cartera sobre los temas presentados en la propuesta.

Por contraparte sobre la respuesta de la invitada, Javiera Martínez consultó a Iván Poduje si estaba de acuerdo con el fantasma casado, a lo que él refutó que: “la gente es muy sabia, está muy informada y lo demostró el 4 de septiembre y creo que ahora lo va a demostrar también rechazando esta nueva versión del mamarracho que es un poquito más elegante, pero que tiene algunos problemas”.

Javiera interrumpió estos argumentos consultándole: ¿Ah, pero lo clasificamos de plano como mamarracho? a lo que el escritor le indicó: “Esta es una nueva versión del mamarracho, similar y más elegante, con Dockers”.

Características del nuevo documento

Posteriormente en relación con algunas características de esta nueva carta, la ex ministra arrojó que: “Es una visión bien antojadiza, porque al final hay dos posibilidades, o votar esta nueva propuesta o quedarse como estamos y yo no sé qué es peor, creo que es peor quedarse como estamos, porque estamos mal, no creo que haya alguien en Chile que piense que estamos bien, estamos estancados por muchos años y yo siento que votar en contra es seguir igual”, reflexionó Aylwin.

Para agregar que “todo esto significa seguir sin crecimiento económico, con baja en los empleos sin resolver los temas”.

El arquitecto por otro lado sostuvo que: “la Constitución no resuelve ni el empleo, ni las migraciones, no baja los delitos, la constitución es un marco general”.

Los partidos políticos

Ambos invitados en Cazafantasmas compararon la nueva propuesta de Constitución nacional con la de diferentes países, cómo esta se ha usado en la retórica y si resuelve o no temas sociales.

Desde estos aspectos, la ministra infirió que no está de acuerdo en que no resuelve problemas, y que el proyecto si resuelve los problemas de ingobernabilidad en Chile que tiene 22 partidos políticos. Desde acá, mostró que establece un mínimo de umbral de 5% para poder ser conformarse como partido y puso de ejemplo la votación de Florcita Motuda, quien ganó su puesto parlamentario con sólo el 1% de votos.

“Poner el umbral significa reducir de 22 partidos a 6 o 7 y eso hace que sean más fuertes, que el gobierno tenga con quien entenderse y negociar”, aseveró Aylwin.

Poduje, en este caso, respondió que “el tamaño no importa”, pues los partidos que aprobaron los retiros de pensiones son los más grandes y destacó que: “La UDI es el partido con más alcaldes de hoy día casi formalizados por corrupción”, repasando el caso de Cathy Barriga, la cual fue promovida por RN, mismo partido de Diego Shalper que son de los políticos peor evaluados junto a Javier Macaya, según datos expresados por el invitado.

Los bordes

Finalmente, sobre el fantasma dos si “Esta propuesta de constitución está escrita con los bordes que acordó el PC y el FA Poduje dijo que “el disco duró lo diseñó el Partido Comunista con el Frente Amplio con Chile Vamos. “No le preguntaron a nadie” sentenció y destacó que no le parecen los bordes.

Luego, expuso que “¿Por qué van a perder en diciembre?, porque no le preguntaron de nuevo a la gente si querían esta tortura constituyente de nuevo”

Nuestra conductora del programa volvió la pregunta a Mariana, la cual precisó que “esta propuesta está con los bordes del Partido Republicano, de Renovación, de Demócratas, esos bordes fueron acordados por unanimidad”, aseguró.

La carta magna del ’80

En tanto al fantasma tres si “La constitución del 80 terminó uniendo a la izquierda”, Aylwin respondió ” Un chiste, pero es verdad, terminó uniendo a los extremos“.

Poduje por su parte, respondió que “se pasaron de rosca, Chile vamos con el Partido Comunista, quienes se pusieron de acuerdo para hacer estos 12 bordes. Después los Republicanos dijo que no estaba de acuerdo y llamó a rechazar y ahora se dio vuelta la chaqueta y llamó a aprobar”.

Finalmente Javiera consultó si en el próximo plebiscito se acaba o no el proceso constituyente: “No se acaba” respondió el escritor.

Al tanto que la docente tajó:” Se acaba, va a haber reformas y siempre las constituciones están reformándose“.