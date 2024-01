A días del Comité Central: el problema interno que enfrenta el PC por el round Jadue – Hertz

4 de Enero de 2024

El cruce de declaraciones entre el alcalde y la diputada ha tensionado al Partido Comunista, por lo cual la directiva ha hecho un llamado al diálogo.

Una creciente polémica dentro del Partido Comunista ha generado el cruce de acusaciones y declaraciones que han protagonizado el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, con la diputada Carmen Hertz y el Premio Nacional de Arquitectura Miguel Lawner, producto de sus dichos sobre los “judíos de izquierda”.

“Ser judío parte de una concepción que tiene que ver con la concepción supremacista de ser parte de un pueblo elegido (…) aquí estamos ante una ideología que yo creo que es lo más nazi que he visto en mi vida”, fue parte de lo que dijo el jefe comunal.

Estas palabras no fueron bien recibidas por la parlamentaria, quien junto al arquitecto publicaron una carta criticando las palabras de Daniel Jadue, donde además le exigieron “rectificar” su opinión.

Conflicto entre Jadue y Hertz tensiona la previa al Comité Central

Como era de esperar, el intercambio de declaraciones no quedó ahí, y a través de sus redes sociales Daniel Jadue se descargó y aclaró sus dichos. “Lamento esta falsa polémica y no acepto la cancelación que se busca a través de un medio de derecha, ampliamente replicado, mientras miles de inocentes siguen siendo asesinados por Israel en medio de una ocupación genocida”, fue parte de lo que expuso.

Finalmente el alcalde de la comuna de Recoleta volvió a la carga al referirse nuevamente al caso, esta vez a través de un programa de YouTube, Sin Maquillaje.

“Cuando (Hertz y Lawner) salen a criticar la declaración oficial del partido, porque el partido tiene una sola posición, ¿no?, y algunos se salen por el lado, siempre con los medios de la derecha, me parece que esos no son métodos comunistas y, por lo tanto, yo no voy a discutir con eso acá”, partió diciendo.

“Al parecer, algunos compañeros que se dicen de izquierda creen que hay algunas cosas como, por ejemplo, determinada forma de pensar o determinada religión, que se escapan del alcalde de la crítica racional, es decir, uno puede criticar todo menos sus creencias. No son susceptibles de ser discutidas”, continuó.

Y para cerrar sostuvo que “he escuchado a mi compañera Carmen Hertz en CNN, que ella es admiradora de la democracia israelí. Si la violación masiva de derechos humanos y el genocidio es para nuestra compañera Carmen Hertz compatible con la democracia, bueno, ya es un problema valórico que yo no voy a entrar a discutir con ella. Ella tiene un largo historial de defensa a los derechos humanos, creo que aquí la que tiene la contradicción y también que resolverla es ella“.

“El llamado es al diálogo”

Ante esta creciente polémica entre dos de sus figuras más connotadas, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó esta situación. “Para tratar que esto haga cierre y que cada uno haga la explicaciones que tocan, si es que merecen explicaciones públicas, yo les he pedido que conversen“.

A lo que agregó: “No habían manifestado ninguna diferencia, al revés, mucha coincidencia en la solidaridad con el pueblo palestino frente a este genocidio”, según consigna Radio BioBio.

Con respecto a las tensiones que esta disputa podría generar en el PC, Lautaro Carmona señaló que “nadie me ha llamado para decirme ‘oye, esto está tensionando al partido“.

“Pero, conociendo que ellos son liderazgos de un tremendo reconocimiento en el partido, sin dudas que puede haber una incomprensión de qué se trata esta diferencia hecha pública”, añadió Carmona.

A esta polémica también se refirió la secretaria general del Partido Comunista, Barbara Figueroa. En este sentido, comentó en conversación con Radio Nuevo Mundo: “Ninguno de nosotros, como miembro de la dirección, sentimos que esto sea saludable. Evidentemente que esto es una situación que preocupa”.

“El llamado que ha hecho nuestro presidente a nuestros compañeros y compañeras es a que dialoguen”, agregó Figueroa, destacando la valoración de Jadue y Hertz al interior del PC.

Siguiendo en esa línea, el diputado Matías Ramírez (PC) recalcó a EL DÍNAMO la posición del partido ante estos dichos, aunque sin referirse al cruce entre los militantes.

“Como partido siempre hemos tenido claridad en condenar los crímenes cometidos por el Estado de Israel en contra de la población palestina desde la ocupación de su territorio, y hoy ese debiese ser el foco principal. Las desavenencias políticas se deben resolver en las instancias partidarias correspondientes y no de manera pública que, finalmente, quita el foco de la situación internacional”, concluyó.

¿Cuándo es el Comité Central?

Este sábado 6 y domingo 7 de enero se reunirá el Pleno del Comité Central del PC, donde se realizarán las especificaciones políticas y organizativas para el desarrollo del XXVII Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile, el cual se hará este 2024.

En cuanto a si este conflicto tendría influencia en este encuentro, eso está por verse. Pues para el PC la postura sobre el intervencionismo y los crímenes cometidos por el estado de Israel es clara, y es que es un tema que suele tratarse en el colectivo. Por lo cual esta situación dará de qué hablar dentro del Pleno, ya que desde el colectivo han sido enfáticos en declarar que estas discrepancias deben resolverse en las instancias partidarias.