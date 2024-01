“No sabe nada” y “le he ido perdiendo el respeto”: las crudas frases de Evelyn Matthei contra el presidente Boric

29 de Enero de 2024

La alcaldesa de Providencia se refirió a los dos primeros años del mandatario.

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, criticó la gestión del presidente Gabriel Boric en estos dos años al mando mediante una entrevista con Tele13 radio.

En medio de las críticas por la crisis de seguridad que afecta al país y la entrega de las pensiones de gracia, señaló que para ser una persona que “hace alarde de leer recuerdo todavía la foto que se sacó sentado en el suelo en una librería en España y, sin embargo, uno siente que no sabe nada“.

Así mismo, la jefa comunal criticó duramente el primer tiempo del mandatario en La Moneda, haciendo hincapié en la manera que tiene el Ejecutivo de abordar ciertos temas.

Con respecto a su figura presidencial declaró que demostró una falta de experiencia por las “volteretas que se pega una y otra vez”.

“Uno al final no sabe en qué cree, para dónde va, en qué equipos confía. La verdad es que me pasa que le he ido perdiendo el respeto. Creo que lo ha hecho extraordinariamente mal”, agregó.

Luego de que le preguntaran cuáles son las razones que la han llevado a tener una mirada tan negativa ante la labor del gobierno dijo: “Primero, porque son una tropa de jovencitos arrogantes, nacidos en familias bien. Han ido a los mejores colegios pagados, nunca les ha faltado nada en sus casas, nunca han hecho nada”

Ante esto hizo hincapié en que “de repente sintieron que eran revolucionarios” y se dieron cuenta que habían desigualdades en el país. “Y entonces, se sintieron revolucionarios y ellos los indicados a decirla a la gente de escasos recursos qué es lo que era bueno para ellos”.

Evelyn Matthei recalcó que aquella superioridad moral que tenían “se les cayó por todos lados” refiriéndose al tema de las fundaciones y Carabineros. “O sea, desde que Carabineros eran lo peor que había, ahora de repente hay que ayudarlos y hay que respaldarlos”, criticó.

A pesar de todos los comentarios negativos de la alcaldesa hacia el gobierno, rescató el trabajo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en materia de seguridad.

“El único que que ha hecho un trabajo serio es Monsalve. Él se ha hecho cargo en forma súper responsable del tema del sur. Y usted ve que hoy día efectivamente hay menos atentados en el sur y eso es obra de Monsalve“, dijo al Tele13 radio.

Así mismo agregó que “Manuel Monsalve es de lo más serio que tiene este gobierno“.

¿Qué respondieron desde el gobierno ante las críticas de Evelyn Matthei?

La vocera de Gobierno Camila Vallejo, respondió a través de la red social X ,diciendo que sus declaraciones “no aportan en nada”.

“Las palabras de la alcaldesa Matthei son el tipo de declaraciones que no aportan nada ni son justas con su propia biografía” escribió en el post.