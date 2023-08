Ex presidente Ricardo Lagos: “No me gustó la Constitución que lleva mi firma”

13 de Agosto de 2023

El ex presidente espera que el Consejo Constitucional pueda presentar una propuesta mucho mejor que la Carta Magna actual.

El ex presidente Ricardo Lagos fue el invitado de este domingo en el programa Mesa Central, como parte del ciclo de entrevistas en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, oportunidad en la que se refirió a la Constitución vigente que lleva su firma, tras la reforma de 2005.

Allí reconoció que no le gusta la actual Carta Magna, calificándola de “insuficiente“, y espera que el Consejo Constitucional pueda redactar un texto mucho mejor.

En ese sentido, recordó que se logró la reforma en ese entonces con el Congreso, debido a que la centroizquierda estaba ganando espacio en el Congreso y la derecha se vio obligada a negociar.

“La alternativa no me gusta porque no me gustó la Constitución que lleva mi firma. No nos olvidemos que en ese momento había derecho a veto, en ese momento está claro que el establishment mantenía el status quo, que empezaba a ser favorable para el grupo nuestro, entonces inventaron la reforma constitucional para no tener que recurrir a los diputados“, explicó.

La jugada maestra de Gabriel Boric

Sobre el actual proceso constituyente, Ricardo Lagos se refirió al rol que juega actualmente el presidente Gabriel Boric.

“Creo que el presidente Boric tuvo una jugada maestra. Dijo terminada la tarea de la comisión de los 24 sabios y del comité de admisibilidad, que era una forma ejemplar cómo había terminado eso, yo estoy detrás de eso“, indicó.

Para Ricardo Lagos, el hecho de que el actual mandatario asegurara que no habrá un tercer proceso constituyente, fue una forma de condicionar al Consejo Constitucional a presentar una Constitución que genere consenso.

“Lo que estoy diciendo es nos quedamos con lo que tenemos. Por tanto, tenemos que asumir las consecuencia si queremos que el plebiscito de salida se apruebe“, sostuvo.