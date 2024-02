“Exceso de blanqueo”: la crítica de Daniel Jadue a Gabriel Boric por su discurso en funeral de Piñera

18 de Febrero de 2024

El alcalde de Recoleta se sumó a las críticas del oficialismo por las palabras del mandatario y acusó a la derecha de "aprovechamiento político".

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se sumó a las críticas contra el presidente Gabriel Boric por el discurso que entregó durante el funeral de Estado del ex presidente Sebastián Piñera.

En esa oportunidad, el mandatario aseguró que mientras fueron oposición, “las querellas y recriminaciones, fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable“.

En conversación con The Clinic, el jefe comunal indicó, en primera instancia, que “respeto el duelo de la familia y lamento, como lo lamenté desde el primer día, un fallecimiento trágico que nadie esperaba“.

Aún así, Jadue aseveró que “no participo ni estoy de acuerdo” con las palabras del presidente Boric en el funeral de Piñera porque “me parecieron absolutamente un exceso. Un exceso de blanqueo, muy en línea con lo que ha tratado de hacer la derecha con un aprovechamiento político vergonzoso en la muerte del ex presidente”.

“No comparto que él haya mirado por Chile y su futuro. No. Él miró por él y por sus negocios. Se lo puede preguntar a los ahorrantes del Banco de Talca, recordemos que estuvo prófugo. A los que vivieron el episodio de las empresas zombies, o a los que vivieron el episodio Chispas, cuando era senador. O con el viaje a China con los hijos para que pudieran hacer negocios, las acciones de LAN, lo que pasó con Exalmar y Dominga”, argumentó.

Consultado por la presencia de la ministra Camila Vallejo (PC) participando en la guardia de honor, el alcalde de Recoleta aseveró que ella “es funcionaria de Gobierno. Representa al Presidente de la República, y por lo tanto, actúa en absoluta consistencia con lo que el Presidente de la República hace, dice y plantea”.

“Ella, en ese momento en particular, no representa al PC. Ellos son funcionarios de Gobierno, no funcionarios del PC. No soy quién para juzgar lo que hacen los ministros en ejercicio de sus cargos”, sentenció.