Embajador de Israel y exclusión de FIDAE: “Es un historial de política anti-israelí del Gobierno”

10 de Marzo de 2024

Gil Artzyeli aseguró que tras el ataque de Hamás, ocurrido el pasado 7 de octubre, "no tengo ningún diálogo del Gobierno de Chile”.

Gil Artzyeli, embajador de Israel en Chile, acusó que la exclusión de las empresas de su país en la próxima edición de FIDAE es parte de “un historial de política anti-israelí del Gobierno“.

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el representante diplomático indicó que la decisión la reciben “con tristeza, Israel participa en el FIDAE desde su primera edición en 1980, es proyecto de la FACh. Las relaciones entre Israel y Chile no comenzaron ayer ni hoy, son de décadas, son muy profundas en todas las áreas”.

“El hecho que no podamos participar en un evento muy importante en que Chile es el anfitrión, nos duele, pero no es un caso aislado, no comenzó con la FIDAE, es un historial largo de una política muy anti-israelí transversal en muchos temas de parte del Gobierno que es muy lamentable”, acusó el embajador de Israel.

“El 7 de octubre, con lo que pasó, al día siguiente llame a la Cancillería para hablar y después hasta mandé una carta formal. Hasta este instante, 10 de marzo, a más de cinco meses, no he tenido ningún diálogo con la Cancillería”, precisó.

El embajador cuestionó esta situación, asegurando que “no ha habido ningún gesto de empatía hacia Israel en nuestro peor día. Llegaron a Israel más de 100 visitas oficiales. Todo el mundo democrático ha ido a Israel. No pido que el Gobierno de Chile vaya a Israel. Una llamada después de lo que ha pasado, de estas atrocidades”.

“Israel está hablando con países que ni siquiera tenemos relaciones diplomáticas, el embajador de Chile en Israel está acá. No tengo acceso a Cancillería, no quieren escucharnos. En el mundo diplomático la idea es hablar”, sentenció.