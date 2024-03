Gobierno rechaza antisemitismo por ausencia de Israel de FIDAE: “Está masacrando a población civil”

10 de Marzo de 2024

La ministra Vallejo recalcó que "yo creo que es muy irresponsable cada vez que alguien dice que es antisemita, una crítica al Estado de Israel por la masacre que se está produciendo en Gaza”.

Compartir

Camila Vallejo, vocera de Gobierno, salió al paso de los dichos del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien acusó que la exclusión de la FIDAE responde a “un historial de política anti-israelí” de La Moneda.

“El hecho que no podamos participar en un evento muy importante en que Chile es el anfitrión, nos duele, pero no es un caso aislado, no comenzó con la FIDAE, es un historial largo de una política muy anti-israelí transversal en muchos temas de parte del Gobierno que es muy lamentable”, indicó el representante diplomático en Mesa Central.

Al respecto, la ministra Vallejo recalcó que “yo creo que es muy irresponsable cada vez que alguien dice que es antisemita, una crítica al Estado de Israel por la masacre que se está produciendo en Gaza”.

En entrevista con CHV Noticias, la vocera de Gobierno dejó en claro que “jamás nadie va a estar en contra, ni se trata esto del pueblo israelí o del pueblo judío, no”.

En esta línea, precisó que la ausencia de Israel de la FIDAE “tiene que ver con un Estado que está masacrando a población civil y esto tampoco es ni justificar, muy por el contrario, el atentado que hizo Hamás, lo condenamos. Pero uno en esto debe tener un solo estándar”.

“Aquí uno tiene que ser coherente y de una sola línea cuando se trata de los derechos humanos de las personas (…). Ni siquiera significó un tema de los contratos vigentes, pero aunque lo fuera, el tema es si es que podemos estar tranquilos y tranquilas de que estamos haciendo negocios o relaciones con empresas armamentistas o de inteligencia militar, que al mismo tiempo están haciendo lo que está ocurriendo en Gaza”, argumentó la vocera Camila Vallejo.

Para Vallejo “aquí hay una relación demasiado directa entre la masacre que se está produciendo en Gaza, que prácticamente ya es un genocidio, con la industria relacionada a las armas y no podemos ser cómplices de eso”.