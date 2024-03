Frente Amplio y PC se abren a expulsión del embajador de Israel tras nuevo impasse con La Moneda

11 de Marzo de 2024

El diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, fue más allá y planteó el rompimiento de relaciones con Israel.

El Frente Amplio y el Partido Comunista se mostraron abiertos que La Moneda pueda pedir, en un futuro cercano, la expulsión del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, tras la polémica generada por la exclusión de empresas israelíes de la FIDAE, quien acusó una “política anti-israelí” por parte del Gobierno.

“El hecho que no podamos participar en un evento muy importante en que Chile es el anfitrión, nos duele, pero no es un caso aislado, no comenzó con la FIDAE, es un historial largo de una política muy anti-israelí transversal en muchos temas de parte del Gobierno que es muy lamentable”, declaró el representante diplomático el fin de semana.

Al respecto, el diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, fue más allá e incluso planteó romper relaciones con Israel, puntualizando que si el embajador “sostiene opiniones como la que todos escuchamos, yo creo que el se hace cómplice del asesinato de niños y niñas inocentes en Palestina, en Gaza (…) si él sostiene esas opiniones creo que quebrar relaciones diplomáticas con Israel puede ser un camino, esa es mi opinión”.

Consultado por Emol si el Ejecutivo debe pedir su expulsión, el timonel de CS puntualizó que “esas cosas no dependen de mí, no soy canciller y siento que si él sostiene esas declaraciones que lo hacen cómplice del asesinato de miles de niños y niñas inocentes, él no debería estar en Chile”, agregando que su salida del país “debería ser una medida que se tome”.

Una mirada similar planteó su par del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien expresó que Gil Artzyeli “está superando lo que puede ser la expectativa de un embajador que tenga fácil discurso, porque está haciendo juicios de valor desde su mirada, a la política soberana que tiene nuestro país y expone nuestro presidente. Se ha permitido un intercambio un poquito provocador, desafiante respecto a la gestión del presidente de la República y rechazamos esa intromisión”.

Carmona aseveró que, respecto a una expulsión del embajador de Israel, “tengo una sana expectativa de que el Gobierno. Nuestro presidente y el canciller tienen toda la información en sus manos y el criterio y mirada de Estado y sabrán tomar la medida que corresponda”.