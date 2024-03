Ministro Cordero aclara dichos sobre Yáñez: “No me he referido a pedir la renuncia”

18 de Marzo de 2024

El secretario de Estado aclaró que no le pidió al director de Carabineros que diera un paso al costado, sino sólo apuntó que aquella es una decisión que debe tomar el jefe policial.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseveró este lunes que durante su participación en el programa Tolerancia Cero no le pidió la renuncia al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, sino que se refirió a que aquella es una decisión que debe tomar el jefe policial.

En declaraciones a la prensa en el Congreso, el secretario de Estado explicó sus dichos de la víspera, cuando acudió al programa de CNN Chile.

Al referirse a sus palabras del domingo, Cordero planteó que “lo que esencialmente el Ejecutivo ha transmitido es que las instituciones son más relevantes que las personas“.

“Por cierto, el Ejecutivo ha definido como criterio un horizonte que es la formalización. Hasta antes de eso las decisiones son individuales de cada una de sus autoridades“, manifestó el titular de Justicia.

Cordero y la evaluación del general Yáñez

Aprovechó la ocasión para asegurar que “yo no me he referido a pedir la renuncia. Yo me he referido a que es una evaluación que le corresponde hacer al general Yáñez“, reiteró.

Horas antes, durante una entrevista que le concedió a T13, el ministro Cordero se mostró extrañado de las reacciones que generó su declaración en Tolerancia Cero.

“Ya lo había dicho en algunas entrevistas. Es resorte del general Yáñez evaluar esto. No es algo distinto a lo que he dicho antes“, planteó sobre la posible renuncia al cargo.