Gobierno y Fiscalía dan por cerrada polémica por “posible red de corrupción de cuello y corbata” de Vallejo

21 de Marzo de 2024

El fiscal nacional, Ángel Valencia, aclaró la polémica con respecto al cruce de declaraciones que sostuvo con la ministra Vallejo.

Las declaraciones de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en el marco de la formalización al ex director de la PDI, Sergio Muñoz, generaron repercusiones en el mundo político y también dio paso a un polémico cruce con la Fiscalía Nacional.

A raíz de los antecedentes presentados por el Ministerio Público que dejaron en prisión preventiva a Muñoz, la secretaria de Estado sostuvo que habrían “indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata”, luego de que saliera a la luz el vínculo entre el ex jefe policial y el abogado Luis Hermosilla en el Caso Audios.

Tras ello, el fiscal nacional Ángel Valencia emplazó a la ministra a que “si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”. Ante esto, la vocera de Gobierno reiteró su tesis y expuso que en caso de tener antecedentes, los pondrán a disposición de la justicia.

El diálogo entre el fiscal nacional y Camila Vallejo

Después de este polémico cruce de declaraciones, el fiscal nacional Ángel Valencia dio a conocer que habló por teléfono con Camila Vallejo.

En este sentido, partió aclarando que “yo no salí a corregir a la ministra Vallejo, no tengo autoridad ni tampoco creo que me corresponda corregir a una ministra de Estado”, dijo en Radio ADN.

Bajo este contexto, aseguró que la ministra lo llamó y conversaron, con el fin de “poder intercambiar opiniones y poder entender qué es lo que yo traté de transmitir y qué era lo que ella trataba de transmitir“.

Ante esto, la máxima autoridad del Ministerio Público agregó: “Valoro ese gesto de llamar para tener un intercambio de opiniones, y creo que ella se refirió más de una vez sobre el tema”.

Tras las suspicacias que generaron los dichos de ambas partes, Ángel Valencia sostuvo que el tema está superado y recalcó el interés del Gobierno con respecto a esclarecer los hechos. De esta forma, expuso: “Por supuesto hay temores de que podrían ocurrir hechos más graves, y por supuesto tienen que esclarecerse”.

Además, resaltó la intención del Ejecutivo de “transmitir o de representar la preocupación de la ciudadanía, y todo eso me parece que se encuentra dentro de los márgenes de lo que el Ejecutivo puede hacer“.

Para cerrar, el fiscal nacional dijo que escuchó las aclaraciones de Camila Vallejo y señaló que le “parecieron claras, y no puedo menos que compartir la preocupación de que esos hechos se esclarezcan, porque son graves”, concluyó.

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá también dio por cerrada la polémica. “Tanto en el Gobierno de Chile como en la Fiscalía, y uno esperaría que así actuáramos todos los que tenemos tareas públicas, no hay espacio para poner en duda nuestras relaciones”, dijo.