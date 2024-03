Cruce La Moneda-Fiscalía Nacional: el inesperado flanco que abrió la formalización de Sergio Muñoz

20 de Marzo de 2024

La formalización del ex director de la PDI generó un cruce de declaraciones entre el Ejecutivo y la Fiscalía, con la vocera Camila Vallejo y Angel Valencia como protagonistas.

La jornada de formalización de Sergio Muñoz, ex director de la Policía de Investigaciones (PDI), fue caótica desde el comienzo, con periodistas quejándose del trato recibido por sus escoltas a la llegada al Centro de Justicia, a causar roces entre La Moneda y la Fiscalía Nacional por la investigación.

Muñoz enfrentó cargos por la revelación de información de diversas causas reservadas al abogado Luis Hermosilla, por lo que quedó en prisión preventiva en la Brigada de Reacción Táctica de Cerrillos.

Durante la audiencia, los abogados querellantes fueron claros en calificar los hechos como “corrupción”, mientras mostraban imágenes de las conversaciones entre Sergio Muñoz y Hermosilla tras su ascenso a la dirección de la PDI y el jurista era asesor del Ministerio del Interior, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Entre los antecedentes filtrados estaban documentos relacionados con el caso Dominga, que involucraba a Piñera, además de información sobre la investigación en contra de su antecesor, Héctor Espinosa, indagado por lavado de activos, de quien Luis Hermosilla era abogado defensor.

“Él reconoce haber mandado esta información al señor Hermosilla, pero, básicamente señala que lo hace con el afán de proteger, en el caso de Héctor Espinosa, el prestigio de Policía de Investigaciones. Y en el caso de las otras causas, por tratarse de figuras connotadas y que él debía estar en conocimiento de estas noticias, de estos antecedentes de causas relevantes”, fueron las explicaciones de Sergio Muñoz a la Fiscalía.

Por su parte, su defensa descartó una “subordinación” del ex director de la PDI al abogado y que su relación solo se inició cuando relevó a Espinosa en el cargo.

“Corrupción de cuello y corbata” y el cruce Ejecutivo-Fiscalía Nacional

Tras la jornada, la vocera Camila Vallejo expresó que los hechos dados a conocer por una investigación periodística darían cuenta de una “posible red de corrupción de cuello y corbata”, respaldando la versión de los querellantes.

“Con esto se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría, posiblemente, organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la Fiscalía“, declaró en un punto de prensa.

Vallejo además vinculó a ex personeros del gobierno anterior, apuntando que “estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica, no solamente al ex director general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a ex personeros de Gobierno y líderes políticos, hasta el momento, de la oposición“.

“Estamos hablando del caso Dominga, que involucraba posibles delitos tributarios de cohecho y soborno, el caso Enjoy, que involucraba posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociación incompatible. Estamos hablando también de un caso asociado al ex director de la PDI, Héctor Espinoza, y también el caso (Felipe) Guevara por negociación incompatible, entre otros casos”, sentenció.

Sus dichos encontraron rápida reacción de la misma Fiscalía Nacional, a través de Angel Valencia, quien instó a la vocera a entregar los antecedentes que sustentan sus palabras respecto a una red de corrupción.

“Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red debería aportarla a la fiscal a cargo de la causa”, aseveró Valencia en Meganoticias.

En esta línea, el fiscal nacional agregó que “de momento hacer una afirmación como esa… La verdad, la investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización que hoy día se han hecho públicos”.