A pesar de pedir perdón a Boric: Mellado insiste en que no cometió un delito

19 de Junio de 2023

Juan Carlos Manríquez, abogado del diputado Miguel Mellado (RN), dejó en claro que su representado se disculpó con el presidente Gabriel Boric, pero reiteró que no hubo delito al filtrar sin consentimiento un audio de la reunión privada del mandatario con parlamentarios de la Macrozona Sur.

En una declaración a la prensa, Manríquez explicó que “el diputado Miguel Mellado, por recomendación de esta defensa, no va a prestar declaraciones. Y dentro de aquello, me ha solicitado pedir expresas disculpas al presidente de la República, Gabriel Boric, a la institución de la presidencia de la República, a la honorable Cámara de Diputados y en general al Congreso Nacional, por haber contrariado de modo que lo hizo, la forma del actuar político. Pero bajo la convicción, reitero, de no haber cometido delito criminal alguno”.

Junto con ello, el abogado de Mellado planteó que el legislador está “a disposición completa de las diligencias que se hagan ante la honorable Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, y ante la Fiscalía Regional de Valparaíso, con la que ya he tomado personal contacto”.

En esta línea, el jurista aseguró que “efectivamente, como él señala, y al ofrecer sus disculpas sinceras, reconoce que las formas del proceder en la política, las reglas éticas de la política, pudieron haberse visto irrespetadas”.

“Pero eso no significa que él haya entendido o que haya obrado con el ánimo de cometer un delito. Por el contrario, como él ha dicho, su motivación única y exclusiva fue velar por la seguridad, el orden, el interés general y público, no solo de las personas que habitan en La Araucanía, sino que de todo el país”, agregó.