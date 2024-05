Todos Juntos: así es el grupo de influencia que reúne a Joaquín Lavín, Alberto Mayol y Felipe Harboe

29 de Mayo de 2024

La necesidad de "una tregua", un relato compartido y un "nuevo pacto social" es lo que unió, a mediados de 2023, al ex alcalde de Las Condes y al ex precandidato del Frente Amplio. Después de una serie de charlas y conversatorios, el grupo creció y tiene entre sus objetivos elaborar insumos para las políticas públicas, con personas que estén fuera de la "refriega política".

No sólo es el nombre de la canción de Los Jaivas. Todos Juntos también es el nombre del grupo de trabajo que reúne al ex alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), al ex precandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Alberto Mayol (Ind), y el ex convencional constituyente Felipe Harboe (Ind – ex PPD). El objetivo, aseguran sus tres integrantes, es dialogar para llegar a ideas comunes en torno a diversas temáticas que afectan al país.

A través de un video, que se publicó en las redes sociales, los tres personeros ―actualmente alejados de la primera línea de la política― comentaron que se trata de una iniciativa que busca ser un punto de encuentro en medio de un clima social y político crispado.

“Chile tiene una tremenda oportunidad, si lo pensamos desde el punto de vista de nuestros recursos naturales y humanos, para poder aportar al mundo un conjunto de cosas. Y vemos que se está perdiendo, porque en el país hay un ambiente de enfrentamiento, de buscar lo malo en vez de buscar la oportunidad”, sostuvo Harboe.

Por su parte, a juicio de Mayol ―quien reside en Valencia, España―, “hay gente muy interesada en mejorar nuestras políticas públicas, nuestras decisiones públicas. En su mayoría, estas provienen del sistema político o del Estado. Pero muchas de ellas también a veces provienen de sectores privados, de las personas o de las empresas que también ejecutan acciones que tienen un impacto en lo público”.

Lavín, en tanto, remarcó que “se dice que si nosotros queremos tener resultados diferentes, no podemos hacer siempre lo mismo. Esta es la idea de demostrar que personas que provienen de lugares distintos son capaces de encontrar un camino común para el Chile del futuro”.

La idea, explicó el ex militante PPD, es “convocar hombres y mujeres, viejos y jóvenes, con experiencia o sin experiencia, tratando de sumar”. En ese sentido, el académico frenteamplista añadió que “hay mucho camino por recorrer. Una instancia en la cual vayamos resolviendo esas cosas nos va a ayudar mucho”.

Diálogos, seminarios y una tregua: Mayol cuenta cómo surgió Todos Juntos

Tras meses de conversaciones privadas, en agosto de 2023, Joaquín Lavín y Alberto Mayol lideraron el seminario Dos miradas para un futuro común, organizado por Icare. Aunque en su exposición se refirieron, sobre todo, a los recursos naturales y a la inserción de Chile en el mundo, el telón de fondo era la necesidad de llegar a acuerdos para salir de la crisis institucional que, para ambos, enfrenta el país.

En la previa al aniversario de los 50 años del golpe de Estado de 1973 y meses antes del segundo plebiscito constitucional, los ex candidatos presidenciales enfatizaron en la necesidad de un “nuevo pacto social”, una tregua política y la construcción de un relato compartido.

Lavín y Mayol se habían conocido unos años antes en el programa Ciudadanos, de CNN Chile, donde ―según ha relatado el ex alcalde― protagonizaron varios desencuentros. Pero eso no impidió que en 2023 abrieran una serie de diálogos, que derivaron en la presentación en Icare.

A juicio de Lavín y Mayol, Chile requiere alcanzar un relato compartido, llegar a una tregua y concordar un nuevo pacto social. Foto: @lavinjoaquin.

En conversación con EL DÍNAMO, Alberto Mayol relata que, tras ese evento, “hubo mucha gente que nos planteó la posibilidad de apoyar y seguir este camino. Que esto no quedara ahí, que no quedara en un primer paso y tuviera un desarrollo. Pero teníamos que armarlo, teníamos que estructurar algo”.

Mientras lo planificaban, las entrevistas, encuentros y conversaciones entre ambos se repitieron en diversas oportunidades en Chile e incluso en el extranjero. Una de esas instancias tuvo lugar a fines de febrero en Madrid, España, en un desayuno-coloquio hospedado por la Fundación Chile-España, que llevó por título Tregua y Estrategia. El Desafío de Chile.

En el evento ―que contó con la participación del embajador chileno Javier Velasco (CS)―, Lavín y Mayol apuntaron a la necesidad de formar una alianza entre izquierda y derecha. Esto, con el fin de avanzar en mínimos comunes y apostar por la gobernabilidad, la educación, la apertura comercial y el desarrollo tecnológico.

Según el sociólogo, la idea de convocar a más personas del mundo político fue de Joaquín Lavín. Esto, con el fin de “mostrar que hay gente que se va sumando”. La búsqueda ―dice― no fue fácil, porque “la mayor parte de los actores políticos tienen sus propios compromisos y sus propias agendas. Entonces no es tan fácil. Pero Felipe Harboe estaba completamente disponible para una cosa así, no se complicó”.

“Es bien evidente que nuestro sistema político está jugando más bien a la suma de las incapacidades que a la suma de las capacidades. Estamos lejos de tener un sistema político fértil, que tenga capacidad de construcción”, es el tajante diagnóstico de Alberto Mayol.

“Es bastante lamentable que no se entiendan los caminos que van a permitir salir. Nosotros no los sabemos tampoco. Pero creemos que con un trabajo un poco fuera de las estructuras de la discusión, probablemente se llegue a algo. Los que están en la refriega política todo el día probablemente tienen incentivos y estímulos distintos al menos una crisis. Están buscando posicionarse, están buscando cosas distintas. Ni yo, ni Joaquín, ni Felipe, ni quienes se sumen, estamos en eso”, asegura.

Ni think tank ni centro de estudios: así funcionará Todos Juntos

El también académico de la Universidad de Santiago (Usach) cuenta que Todos Juntos no funcionará como un centro de estudios ni como un think tank. “No tenemos la estructura, la sofisticación, ni la capacidad operativa para hacer una cosa así. Esto es un mecanismo de influencia, un grupo de trabajo, en el que estamos convencidos de que hay que hacer cosas simples que, en estos momentos de crisis institucional, pueden ayudar a trazar caminos”, precisa.

“Trabajar organizadamente con gente que está disponible para poder aportar con sus ideas, su sistematización de datos y de distintas formas a las políticas públicas. Y que esas iniciativas prosperen y lleguen lo más lejos posible influyendo en el sistema político”, sintetiza Mayol como parte de sus objetivos.

El sociólogo, quien además integró el Movimiento Democrático Popular (MDP), detalla que, dependiendo de cuántas personas se sumen, se definirán “tres o cuatro líneas de acción” fundamentales.

A partir de ello, planean desarrollar “proyectos interesantes, atractivos, que podamos aportar al Gobierno y a las candidaturas futuras“. Además, piensan elaborar “documentos, que no son del todo académicos, pero con una base académica. Son documentos que están orientados al desarrollo de la acción estatal y que reivindican la importancia de tener ideas que estén sustentadas”.

Por su parte, en conversación con Radio Pauta, Joaquín Lavín señaló que tras el llamado a unirse a Todos Juntos, el domingo, “se han inscrito cerca de 150 personas. Pero queremos ir de menos a más, probablemente en los próximos días hablaremos de la segunda reunión, grupos de trabajo y algunas comisiones”.