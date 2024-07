La nueva controversia entre el PC y el Gobierno por el allanamiento en Villa Francia

8 de Julio de 2024

"Este no es un Gobierno que vaya a avalar montajes ni operaciones falsas", aseguró la ministra del Interior, Carolina Tohá, al responder a los cuestionamientos del PC por el allanamiento en Villa Francia.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó este lunes la nueva controversia entre el Partido Comunista (PC) y el Gobierno, y defendió el operativo de Carabineros en la Villa Francia durante el fin de semana, tras las críticas surgidas emitidas por el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona.

La secretaria de Estado se refirió al tema al ser consultada por el procedimiento policial, que se llevó a cabo en el tercer aniversario de la muerte de Luisa Toledo, la mamá Eduardo y Rafael Vergara Toledo, los hermanos que fueron asesinados durante la dictadura.

Tras informarse del allanamiento, el presidente del PC, Lautaro Carmona, planteó que “este es un tema que no tiene precisión de cuál fue el fundamento que justifique una acción de esta envergadura“.

En ese sentido, pidió a las autoridades que explicaran el fundamento del operativo, algo con lo que coincidió la diputada Carmen Hertz, quien confirmó que había oficiado al Ministerio del Interior pidiendo detalles del operativo.

Mientras la legisladora calificó los allanamientos como violentos, el timonel del PC dijo que se trató de “un hecho muy serio, de gravedad, porque afecta la confianza que las comunidades deben tener en un gobierno como el nuestro”.

Por su parte, el también diputado comunista Matías Ramírez afirmó que “un operativo de estas características no se le hace ni al gran narcotráfico y se viene a hacer contra una olla popular y una radio comunitaria“.

“Eso a mi me parece un despropósito y una criminalización del movimiento popular“, aseguró.

La respuesta de Carolina Tohá a cuestionamientos del PC

Al ser consultada sobre los dichos del dirigente y la diputada comunista, Carolina Tohá manifestó que “en democracia no está permitido usar armas de fuego para expresar ideas. Y en democracia se opera en transparencia, y esta operación se ha hecho en transparencia“, planteó durante la entrevista que le concedió a Tele13 Radio.

“Dimos cuenta, yo personalmente, que esta es una investigación por la postura de una bomba el año pasado, que en virtud de ella se hace seguimiento al sospechoso y se descubre que la persona participa en algunos de estos lugares icónicos de Villa Francia”, añadió.

Explicó a continuación que “en el operativo se encuentran, como se esperaba, arsenales muy importantes en ambos lugares. No es que se encuentre una pistolita. Son verdaderos arsenales, escopeta, un revolver, 56 cartuchos de un tipo 116 de otros, vainas, dispositivos celulares. Eso en uno de los lugares, son arsenales con todas las de la ley”, recalcó.

Respecto de la transparencia sobre el tema que solicitó el timonel comunista, la jefa de gabinete aseguró que entiende que “hay gente que considera que es inoportuno este operativo, porque se acercaba el aniversario de la muerte de la madre de los hermanos Toledo”.

“El operativo se hizo ahora porque se sabía que iban a hacer una serie de acciones violentas“, aseveró la ministra del Interior.

Luego enfatizó que “este no es un Gobierno que vaya a avalar montajes ni operaciones falsas. No lo ha hecho y no lo va a hacer. Y mientras yo esté en este cargo, jamás voy a avalar algo así”, concluyó.

Fiscalía y Carabineros defendieron los allanamientos

Por otra parte, desde de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, el fiscal Claudio Orellana, corroboró que el allanamiento a la radio Villa Francia fue “debidamente autorizado por el tribunal“.

Precisó a la vez que “con los imputados al interior del inmueble, en algunos bolsos pero también a la vista había armamento. No existe ninguna otra posibilidad jurídicamente más que entender que tenían pleno conocimiento de las armas al interior de dicho inmueble“, argumentó fiscal Orellana.

A la vez, el persecutor desestimó las críticas del PC y aseguró que en Villa Francia “se ha actuado en el marco de una investigación seria, científica, desarrollada por Carabineros y dirigida por el Ministerio Público“.

Mientras, el jefe del OS9 de Carabineros, general Jaime Velasco, puntualizó que el armamento encontrado en el lugar “ya está dando algunas coincidencias en el sistema Ibis, lo que significa que parte de este armamento ya ha sido utilizado en Santiago e incluso fuera de la Región Metropolitana, por lo tanto, estamos hablando de armamento que no estaba guardado, sino que se utilizaba“.

Por último, desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo defendió el procedimiento policial en Villa Francia ante las críticas del PC, sosteniendo que “instalar que desde el Gobierno hubo un montaje, es no entender cómo funciona el Gobierno. Fue un mega operativo policial en el marco del Estado de Derecho”.