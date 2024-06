Perla Ilich asegura que fue Ximena Rincón quien la fue a buscar para ser candidata

1 de Junio de 2024

En diálogo con Julio César Rodríguez, la gitana explicó cómo fue que surgió su nombre como postulante a alcaldesa de Maipú y reveló de qué manera esa opción quedó en nada.

Perla Ilich vivió agitados días durante la semana pasada, luego de que primero levantara su postulación como candidata a alcaldesa de Maipú, en la que fue apoyada por la senadora de Demócratas Ximena Rincón, aunque posteriormente decidió bajarse de la carrera por el sillón comunal.

Sin embargo, aún quedaba un capítulo importante por conocer en esta historia, ya que la recordada gitana revelará este domingo, durante su participación en Podemos Hablar, en Chilevisión, que más que apoyar su postulación, la senadora Rincón en realidad fue a buscarla para proponerle que fuera candidata.

De acuerdo a lo adelantado por la producción del estelar, en su conversación con Julio César Rodríguez la ex chica reality aclaró que “pasó una cuestión tipo comedia (…) fue un enredo gigante. O sea, primero, lo primero: nunca fui, ni soy, ni pretendo ser alcaldesa de Maipú“.

A continuación, Perla reveló que lo de su posible postulación a alcaldesa surgió luego de que “Ximena Rincón llegó a mi casa a través de un familiar“.

La gitana manifestó que en principio el propósito de la legisladora de Demócratas era conversar del “tema de los gitanos, de los niños chilenos en situación de calle“.

Luego explicó que “nunca soy de hablar mucho de política. Sí, lo que me molesta lo digo, porque hay cosas que encuentro que no hacen y se pueden hacer”.

Entonces contó que su familiar le dijo que “Ximena va venir a la casa ahora, en 10, 15 minutos, está cerca“.

El encuentro entre Perla Ilich y Ximena Rincón

De acuerdo a lo que reveló Perla Ilich en la conversación con Julio César Rodríguez, cuando la senadora Ximena Rincón llegó a la casa de la gitana mantuvieron un diálogo del que surgió la posibilidad de que se se transformara en candidata a alcaldesa de Maipú.

“Yo le dije súper de frente no me parece que ustedes (…) hay muchas personas que no están haciendo las cosas bien“, contó la gitana.

Perla Ilich aseveró que luego le manifestó a Rincón que “no conozco tu partido, no conozco esto“.

Pese a ello, la senadora reveló que “próximamente Perla se postula de alcaldesa“.

“Por lo cual, al día siguiente ya estaba postulada. Y al otro día ya estaba despostulada“, contó la gitana.