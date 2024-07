Invalidado por la oposición y baja adhesión a subsidio eléctrico: la hora más dura de Diego Pardow de cara a alza de cuentas de la luz

10 de Julio de 2024

El titular de Energía enfrenta críticas cruzadas en su forma de enfrentar la crisis por el alza de las cuentas de la luz, donde el anunciado subsidio eléctrico no ha tenido la adhesión esperada en la población.

La anunciada alza en las cuentas de la luz en julio ha sido un verdadero dolor de cabeza para Diego Pardow, ministro de Energía, quien no ha logrado alinear al propio gabinete y en especial a su par de Hacienda, Mario Marcel, para que el subsidio eléctrico llegue a 4,5 millones de familias.

Es que si bien el beneficio está pensado en un primer momento para alcanzar a 1,5 millones de hogares vulnerables, las postulaciones apenas superan el millón a solo cuatro días de que finalice el plazo para inscribirse, mientras desde diversos sectores políticos se busca ampliarlo a la clase media.

Estas mismas voces políticas se han unido para cuestionar la labor de Diego Pardow, especialmente en el manejo comunicacional, la poca información desplegada desde el Ejecutivo para orientar a la ciudadanía y en no considerar a los clientes morosos como potenciales beneficiarios.

El senador Juan Luis Castro (PS), presidente de la Comisión de Minería y Energía, expresó a Emol que “la cifra es muy baja en la inscripción. No es más de la cuarta parte de los jefes de hogar del 40% vulnerable en Chile. Y claramente estamos frente a un serio problema: no hay acceso simplificado y suficiente de los beneficiarios”.

“La razón tiene que ver tanto con la debilidad comunicacional de la medida desde el Ejecutivo, como por los requisitos que se piden. En especial la morosidad. Ya que ,de acuerdo las cifras entregadas ayer en la mesa técnica , de 544 mil clientes en esa condición en Chile, solo 1.000 han repactado”, acusó el parlamentario.

Oposición invalida a Diego Pardow como “interlocutor válido”

Ante esto, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), junto a sus pares Gustavo Benavente (UDI), Stephan Schubert (IND) y Jorge Guzmán (Evópoli), presentaron una carta dirigida al presidente de la República, solicitando el reemplazo del ministro de Energía de las negociaciones sobre el nuevo proyecto de ley para extender el beneficio del subsidio eléctrico.

En la misiva, acusaron a Diego Pardow de “poca transparencia” a la hora de señalar la magnitud de las alzas de las tarifas de la luz, y que la legislación de la iniciativa para extender el subsidio eléctrico se realizó sin tener toda la información sobre la mesa.

Esto se vio agravado por la noticia que las cuentas de la luz ya vieron un alza del 7,2% en junio pasado, gracias a un decreto que reajustó las tarifas de la distribución eléctrica, en la antesala del incremento proyectado para julio.

Así, el diputado Rubén Oyarzo (ex PDG) fue categórico en apuntar al titular de Energía por “ocultar” esta situación al Congreso Nacional, declarando que “nos está ocultando información el ministro y él es el responsable de esto. Nos está ocultando información con los proyectos de ley, pero también ahora con los decretos que han sacado”.

Sin embargo, Pardow también ha tenido voces que han salido en su defensa, como la del diputado PS Nelson Venegas, miembro de la mesa técnica por las tarifas de luz.

“El ministro durante más de tres o cuatro meses estuvo en la Comisión, dando cuentas respecto de cómo iba a ser todo este tema tarifario. Lo que se hace, y eso debe entenderse de una vez por todas, no es otra cosa que arreglar una situación que se produjo el año 2019. Este no es un gobierno, ni este no es un ministro que esté subiendo las tarifas como se ha querido instalar. Hay algunas diputadas y diputados que señalan que el ministro habría incurrido en falseamiento de datos respecto a esta situación. Y eso no es así. Todos los que participamos en la Comisión de Energía estamos absolutamente claro cuáles fueron todos los datos que se fueron arrojando”, argumentó Venegas.

Por su parte, el tiempo se acaba para el ministro Pardow que tiene como tarea más inmediata lograr que el plazo para inscribirse en el subsidio eléctrico se extienda, así como incorporar a un universo mayor de la población como beneficiarios.