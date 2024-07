“Lamentable posición”: ministra Antonia Orellana cuestiona apoyo de Irene Montero a Maduro

30 de Julio de 2024

Los dichos de Antonia Orellana se condicen con la postura de La Moneda en esta materia, donde Boric recalcó que "el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer".

Las elecciones presidenciales en Venezuela generaron un inusual conflicto entre el Frente Amplio y Podemos de España, luego que la ministra Antonia Orellana cuestionara el apoyo dado por Irene Montero a Nicolás Maduro.

La ex ministra de Igualdad y ahora eurodiputada expresó en sus redes sociales que “el pueblo venezolano ha elegido a Nicolás Maduro como Presidente. Comunidad internacional y observadores internacionales deben garantizar respeto a resultados por todas las partes dentro y fuera del país. La derecha debe entender que la democracia se respeta también cuando pierde”.

Ante estas palabras, la ministra de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno de Gabriel Boric le envió un mensaje directo a Montero: “Lamentable posición Irene. La izquierda europea no debería ocupar a Venezuela como argumento para diferenciarse a la interna en sus países sin diálogo con quienes en Latinoamérica vivimos las consecuencias de la crisis humanitaria y migratoria que ha generado su malgobierno”.

Cabe precisar que en marzo de 2022, Irene Montero visitó Chile como parte de la comitiva española que estuvo presente en la ascensión al mando del presidente Gabriel Boric, quien salió en su defensa cuando fue atacada por Vox en noviembre del mismo año.

“Desde Latinoamérica todo mi apoyo a Irene Montero. Compañera incansable en la lucha por mayor justicia e igualdad que hoy enfrenta una nueva asonada de violencia política de la extrema derecha. No estás sola Irene. Un abrazo transoceánico”, sostuvo en dicho momento Boric.

“La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”, sentenció el presidente Boric.