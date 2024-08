Lautaro Carmona reconoce “error” en diálogo con subsecretario de Justicia por caso Jadue

20 de Agosto de 2024

"Yo no he hecho ninguna gestión en beneficio exclusivo de Daniel Jadue, si hubiera hecho una gestión a título de partido lo habría llevado al comité político o le habría mandado una carta al presidente”, declaró el timonel comunista.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), se refirió a la polémica generada por su diálogo con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, para reclamar por las condiciones que enfrenta Daniel Jadue en su prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber.

En entrevista con radio Cooperativa, Carmona descartó que su conversación con Gajardo, quien también es militante del PC, haya tenido como fin obtener beneficios para el ex alcalde de Recoleta.

“Yo no he hecho ninguna gestión en beneficio exclusivo de Daniel Jadue, si hubiera hecho una gestión a título de partido lo habría llevado al comité político o le habría mandado una carta al presidente”, declaró el timonel comunista.

Esto, luego que Carmona expresara a radio Nuevo Mundo sus reparos al régimen de visitas de Jadue en Capitán Yáber, indicando “las visitas son dos veces a la semana, de 14.00 a 17.00 horas. ¡Cinco personas como máximo! Si uno de los cinco no va, se queda con cuatro (…) Todo lo que sea lo más drástico. Eso yo no lo comprendo, no está todavía para mí cuál es la argumentación que sostiene eso”.

“Se lo hemos pedido incluso al propio subsecretario de Justicia, a quien conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, por qué no se ha afinado un reglamento que sea para todos por igual. Nosotros no estamos pidiendo privilegios para Daniel (Jadue), pero para todos por igual. No es bueno esto, no le hace bien. Es casi abusar de la condición de ‘acá está la justicia’ y aplastar la contraparte. Eso a mí me preocupa mucho”, detalló en dicha oportunidad.

Ante la controversia generada por estas palabras, Lautaro Carmona aclaró que su diálogo con el subsecretario de Justicia solo fue “un alcance sobre un tema concreto, referido a todos quiénes están en ese espacio de privación de libertad, y la respuesta del subsecretario fue impecable, esto lo podríamos hacer el día en que no esté Jadue, porque se podría malinterpretar como una cosa a la medida de beneficio para él y eso lo compartimos en nuestro intercambio”.

En esta línea, el presidente del PC reconoció que fue un error realizar estas gestiones ante la Subsecretaría de Justicia, agregando que “si esta es la interpretación, que nos toma esta cantidad de tiempo en vez de hablar de otras cosas, sin ninguna duda que se puede asumir así”.