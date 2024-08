La ofensiva del PPD para levantar la opción presidencial de Carolina Tohá con el “fantasma” de Bachelet de fondo

23 de Agosto de 2024

Ante la constante negativa de la ex jefa de Estado de volver a La Moneda, desde el PPD comienzan a posicionar a la ministra del Interior como la figura más idónea para liderar al progresismo en las presidenciales del 2025.

En los últimos días, el Partido por la Democracia (PPD) comenzó a levantar el nombre de la ministra de Interior y Seguridad, Carolina Tohá, como la carta más destacada para liderar al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales, tras la postura de Michelle Bachelet de no volver a postular a La Moneda.

Esta ofensiva encontró su punto más alto en la voz de Bárbara Sepúlveda, presidenta de la Juventud PPD, quien instó a la secretaria de Estado a ser la candidata que se enfrente a Evelyn Matthei el 2025, a través de una carta enviada a El Mercurio.

En la misiva, la dirigenta PPD reconoce que si bien “no es el momento de estar enfocados en impulsar candidaturas presidenciales”, Carolina Tohá “es la que mejor podría encabezar la elección presidencial del próximo año desde el progresismo”.

Sepúlveda recalcó que “nos encantaría que Carolina se decida y vaya como candidata presidencial, y lucharemos por ello en todas las instancias que correspondan. Tal vez lo mejor sea, una vez pasadas las municipales, que nuestra ministra pueda tomar una decisión”.

“Chile no acepta experimentos, y con Carolina tenemos la certeza de que la centroizquierda tendría un gobierno serio, responsable y transformador”, cerró la presidenta de la Juventud.

Respaldo de Quintana y Lagos Weber a la opción presidencial de Tohá

Esta postura encontró rápido respaldo en el propio timonel del PPD, Jaime Quintana, quien en entrevista con radio Infinita planteó que “Carolina Tohá reúne muy bien los requisitos que son esenciales para pensar en la presidencial del próximo año”.

Sin embargo, el senador Quintana dejó en claro que la actual ministra del Interior “no está de candidata, no hace el más mínimo esfuerzo porque su tarea está en un tema tan complejo como la seguridad, entonces no está en el tema de la candidatura. Su nombre aparece de manera natural por sus capacidades, su trayectoria política es muy conveniente para el Chile de hoy día”.

Más directo fue su par Ricardo Lagos Weber, quien en radio Pauta instó a “cuidar” la figura de Michelle Bachelet y no exponerla a una campaña presidencial, instando a respaldar la figura de su compañera de partido.

“Ella es la que está plantando rostro a la lucha contra la delincuencia“, sostuvo Lagos Weber, que indicó que la secretaria de Estado “no se borra de ninguna actividad, no evade ninguna pregunta, ella va donde está la crisis. Ella siempre está en terreno y pone la cara. Tuvo que ir a saludar a a las viudas de los tres carabineros asesinados. Un pequeño periodo de tiempo el año pasado, ahí estaba la ministra Carolina Tohá, no estaba escondida, no estaba nada”.

La respuesta de Carolina Tohá: “Me gustaría darle continuidad” al Gobierno de Boric

En el marco de la gira que realiza el presidente Gabriel Boric por la Región de La Araucanía, la propia Carolina Tohá fue consultada sobre su opción de ser abanderada presidencial, aseverando a radio Camila que “si me está preguntando si voy a ser candidata, no lo puedo responder”.

No obstante, reconoció que le gustaría “darle continuidad al trabajo” del Ejecutivo, pero enfatizó que “si llego a distraerme de mi labor por otros cálculos, no voy a poder hacer mi trabajo. Ya llegará el momento de esas decisiones”.

“Cuando se empiezan a acercar estos procesos electorales empiezan a darse estas discusiones, levantarse nombres, empiezan a haber conversaciones. Es parte de lo natural en estas etapas”, precisó Tohá, quien cerró el tema afirmando que “cuando llegue el momento de tomar estas decisiones, nos sentaremos todos los que tenemos que ser parte de ella y definiremos qué es lo mejor para representar este sector”.