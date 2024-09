VIDEO – “No ha abierto la boca”: los cuestionamientos de la senadora Gatica a Matthei por su silencio tras audio filtrado de Sabat

6 de Septiembre de 2024

La senadora María José Gatica criticó a Evelyn Matthei por no referirse a lo ocurrido con Omar Sabat, luego de filtrarse un audio donde la insultó.

En una comentada entrevista a CNN Chile, la senadora por Los Ríos, María José Gatica (RN), abordó diversos temas de contingencia como el caso Audios, pero también lo ocurrido con el candidato de la UDI a gobernador por Los Ríos, Omar Sabat, tras filtrarse un audio donde la insulta por cuestionar su postulación tras ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad.

De entrada, cuestionó la posición adoptada por Chile Vamos frente al Caso Audios debido a las vinculaciones de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick, y enfatizó que “la justicia tiene que ser pareja para todos”.

Lo anterior, luego de que tras revelarse los mensajes entre el abogado y el ex ministro, tanto el presidente de RN, Rodrigo Galilea, y el presidente del Senado, José García Ruminot, le entregaron debido a que lo conocen “hace muchos años”.

Consultada respecto de la posición de la alianza opositora frente al tema, la parlamentaria planteó que “el caso Hermosilla ha sido como un reality en realidad, porque aparece todos los días en los medios, sale información nueva y hay suspenso respecto a esto”.

“Creo que Chile Vamos no ha tenido la mejor de las posturas, siento yo, que aquí lo que tenemos que hace es ser claros. Si la justicia tiene que ser pareja para todos. Esa es la base. Los chilenos están aburridos de que existan esas diferencias de que aquel que tiene poder y mejores contactos, va a poder saltarse los procesos judiciales como corresponde y la ley, por ende, no va a poder ser efectuada en un 100%”, recalcó.

La senadora cuestionó el apoyo de la oposición a Andrés Chadwick, sosteniendo que “no es necesario hacer ese tipo de defensa. Hay que dejar que la justicia actúe y siga su conducto regular, porque de repente hacer ese tipo de comentarios, en vez de ayudar, perjudica más públicamente, coloca mayor atención a lo que ellos quieren resguardar”.

Críticas al Club de Toby y apoyo al presidente Boric

A continuación, María José García planteó que “el club de Toby puede decidir en este caso no vamos a hablar, así de sencillo, y para eso se van a meter las mujeres y hablamos las mujeres muchas veces. Y en otros ahí sí deciden hablar”.

“Yo no sé si en esta oportunidad han decidido omitirse o ir en la defensa de ciertas personas, lo desconozco. Pero aquí hay que mantener una postura clara y dejar que el proceso se lleve como corresponde y, por ende, si un actor público o político, si está metido en un delito, que se investigue el delito”, manifestó, a la vez que instó a Chile Vamos a adoptar una postura más firme frente al tema.

En este marco, la senadora RN se mostró de acuerdo con la postura del presidente Gabriel Boric y aseveró que “tiene sus méritos el hombre”.

“Ha tenido la capacidad de despojarse de sus ideologías políticas, de despojarse todo lo que dice su sector político y ha pasado esa barrera, marcando esa distancia (…) pero hoy también ha tenido una postura que a mí me agrada bastante, la que tomó también con el tema de Venezuela. Hoy con Hermosilla también tiene una postura bien firme, ha dicho que nadie está por sobre la ley“, manifestó la legisladora.

La polémica con el UDI Omar Sabat y lo que espera de Matthei

Durante la entrevista con CNN Chile, María José Gatica también abordó el quiebre con el candidato de la UDI al gobierno regional de Los Ríos, Omar Sabat, quien en un audio filtrado la insultó porque cuestionó su candidatura luego que lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad.

En esa línea, dijo no solo que Sabat “no me ha pedido disculpas”, sino que tras la decisión de su partido de respaldar la candidatura del gremialista “estoy evaluando si voy a mantener la militancia o si voy a hacer una pausa con la militancia en RN, porque también merezco la libertad frente a todo lo que ha pasado, de tomar una decisión de acuerdo a mis principios, a mis valores, a mis ideas, de quien voy a apoyar en este caso a la gobernación regional”.

Además, María José Gatica extendió los cuestionamientos hacia la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la llamó a referirse a los dichos de Omar Sabat, con quien tiene fotos que se han compartido en las redes sociales.

“Me gustaría saber cuál es la postura que tiene la candidata presidencial de la UDI, ella también le brindó el respaldo a esta persona, quizás no sabía la situación más grave que ahora va a ser formalizado, pero mi equipo la colocó en alerta”, manifestó.

Gatica sostuvo que la postura de Matthei “no me representa, porque resulta que tengo el caso de un candidato a gobernador regional por el cual yo tengo que dar explicaciones porque que va a ser formalizado en septiembre por haber conducido bajo estado de ebriedad y ella no ha abierto la boca. Por lo tanto, a mí ese tipo de liderazgo no me representa“.

Finalmente, aseveró que “tenemos que ser drásticos, tajantes, y sobre todo repudiar mentiras, porque lamentablemente esta persona parece que obvió muchas cosas y no dijo que iba bien tomadito de copas. Hay que rechazar este tipo de actitudes y ella se ha demorado mucho en marcar una postura frente a este tema, por lo tanto a mí no me representa”.