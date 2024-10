Matthei dispara contra La Moneda: “El encargado de seguridad estaba tomando pisco sour”

19 de Octubre de 2024

Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, lanzó duros dardos al Gobierno por su manejo del caso de Manuel Monsalve, apuntando que esta situación demuestra que “no han dado el ancho” en materia de seguridad.

La principal carta presidencial de Chile Vamos expresó que “nosotros veníamos diciendo hace mucho rato que los equipos de seguridad de este Gobierno no estaban dando el ancho”, agregando que “hay muchas medidas que si se hubiesen implementado hubieran evitado muchas muertes”.

Matthei hizo hincapié que los hechos que se le acusan a Manuel Monsalve habrían ocurrido durante Fiestas Patrias, aseverando que “hemos visto con estupor que en el fin de semana en que más homicidios tuvimos, el encargado de la seguridad, en vez de estar preocupado de esta, estaba tomando pisco sour, y después en actividades que finalmente lo han llevado a ser acusado por un delito”.

La alcaldesa de Providencia además cuestionó la forma en que el Ejecutivo enfrentó la denuncia contra el ex subsecretario, puntualizando que “él debió haber renunciado el día siguiente, cuando no se presentó a trabajar porque no podía por el estado en que estaba. Ahí debió haber renunciado”.

Para Evelyn Matthei, la investigación “tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias”, instando al Ministerio Público a trabajar “lo más rápido y en profundidad posible, porque es un tema de enorme gravedad”.