“No somos enemigos, somos adversarios”: Claudio y Francisco Orrego votaron en medio de declaraciones cruzadas

Actualizado el 24 de Noviembre de 2024

Las dos figuras que buscan quedarse con la Gobernación Regional estuvieron acompañados de sus adherentes y personeros políticos.

Antes del mediodía, Claudio y Francisco Orrego emitieron su voto en la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores 2024, en medio de declaraciones cruzadas por críticas tanto desde la oposición como del oficialismo, respectivamente.

El primero en sufragar fue la carta de Chile Vamos, el que llegó con su tradicional guayabera siendo recibido por varios adherentes en el Liceo Gabriel González Videla, en la comuna de Santiago. Al llegar fue abordado por la prensa, donde se refirió a los recientes comentarios del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

El jefe comunal, tras votar, manifestó su preocupación en caso de que gane el panelista de Sin Filtros, por tener que “sentarnos a trabajar a la mesa con alguien que nos ha insultado públicamente, que nos ha denostado, que se ha declarado abiertamente, por ejemplo, anticomunista, cuando hay alcaldes que democráticamente electos son del Partido Comunista y quieren velar por el bien de comunas como Lo Espejo y Recoleta”.

El alcalde recalcó que “de mí ha dicho que soy un mentiroso patológico”, por lo que, insistió, es difícil “sentarnos en la mesa a trabajar”.

Ante sus palabras, Francisco Orrego no tuvo empacho en responder: “Le digo a Tomás, de forma directa y sincera: mi primera reunión, Tomás, la quiero tener contigo. Quiero ir a Maipú porque me interesa mucho conversar. Me interesa que él también vea cuáles son las propuestas que vamos a hacer para la región”.

Posteriormente, se dirigió a la urna acompañado de varios alcaldes electos como Mario Desbordes (Santiago), Jaime Bellolio (Providencia) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea).

Ahí, destacó que “he hecho una campaña linda, he hecho una campaña alegre, de propuesta. Yo he hecho una campaña donde lo central ha sido escuchar a los vecinos, donde en ningún momento hemos criticado o atacado al adversario”.

“Y a mí me han criticado de forma constante. Hay personeros del oficialismo, pro Gobierno, que están sustentando la campaña de Claudio, que han cuestionado mis capacidades mentales”, indicó.

“La ciudadanía exige que nos pongamos de acuerdo”

Tras la votación de Francisco, Claudio Orrego llegó cerca de las 11:30 horas a la Escuela Básica Miravalle de Peñalolén para sufragar, acompañado de su equipo y alcaldes como Karina Delfino y Tomás Vodanovic.

A la salida, conversó con la prensa donde agradeció “a todas las personas que nos han acompañado en esta campaña. Ha sido una campaña bien intensa pero llegamos con mucha paz en el corazón. Hemos propuesto ideas para Santiago, hemos tratado con respeto a todo el mundo“.

“Creemos que uno tiene que defender con pasión sus ideas, pero tienen que entender que no tenemos ni somos enemigos, somos adversarios y lo que nos une es nuestro amor por Chile y por nuestra región”, añadió.

Además, indicó que “si soy electo, como espero y sé que va a ser, vamos a trabajar con los 52 alcaldes y alcaldesas, no importa su color político. La ciudadanía nos exige a gritos que nos pongamos de acuerdo, no quieren ni insultos, ni violencia, ni peleas pequeñas. Quieren que trabajemos por hacer de Santiago un lugar seguro”.

Previo a este momento, Claudio Orrego se refirió a las críticas Evelyn Matthei, quien lo acusó de usar imágenes suyas en la campaña para “confundir al público“.

“En mis redes sociales aparecieron videos desde el alcalde republicano de Til Til que nos dio su apoyo hasta la alcaldesa de Lo Espejo, que es del Partido Comunista, pasando por Amarillos, Demócratas, de todos lados (…) pero yo estoy tranquilo, hoy día la gente es la que habla“, afirmó.