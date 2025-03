Orrego aclara dichos contra fiscales por Caso Filtraciones: “No he denunciado ni acusado a nadie”

18 de Marzo de 2025

El gobernador metropolitano debió precisar sus palabras tras los cuestionamientos recibidos desde el Ministerio Público.

Claudio Orrego, gobernador metropolitano, salió al paso de la polémica generada por sus dichos, donde acusaba que “aquí se está moviendo plata” para que integrantes del Ministerio Público filtraran información a los medios, en el marco de la investigación por los chats entre la diputada Karol Cariola e Irací Hassler.

En entrevista con CNN Chile Radio, la autoridad regional aseveró que “nos estamos acostumbrando a algo que me parece gravísimo: que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. Habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta”.

“Es abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”, disparó.

Sus dichos fueron respondidos por parte del propio Ministerio Público, donde lo instaron a denunciar esta eventual irregularidad en caso de contar con antecedentes.

“Si yo en mi ejercicio de función de funcionario público, tomo conocimiento de un hecho que reviste, incluso aún más, o carácter de delito o responsabilidad administrativa o disciplinaria, tengo la obligación legal, de lo contrario, eventualmente yo estaría cometiendo un delito que es omisión de denuncia”, explicó el fiscal Eugenio Campos, jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional.

Sin embargo, Claudio Orrego aclaró sus palabras este martes y sostuvo en redes sociales que “no he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales, con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho”.

“Lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones de investigaciones secretas en los diarios. Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores, tráfico de influencias, poder, agenda política, dinero?”, precisó.

En esta línea, el gobernador metropolitano expresó que “no se trata de defensas corporativas de ningún grupo; se debe investigar cualquier delito, sin importar quién lo cometa. Sin embargo, permitir que las filtraciones se normalicen me parece que afecta la confianza en la justicia”.