“Ninguna posibilidad”: Roberto Celedón asegura que Ley de Aborto Legal sería “inconstitucional”

Roberto Celedón, quien en enero asumirá como nuevo diputado de la bancada del Frente Amplio, mostró su postura en contra de la Ley de Aborto Legal que pretende sacar adelante el Gobierno y cuya presentación fue retrasada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

El destacado abogado de derechos humanos, que llegará al Congreso para ocupar el escaño de su fallecida esposa Mercedes Bulnes, puntualizó que la iniciativa no podría seguir adelante por ser contrario al llamado Pacto de San José, que entró en vigor en 1978.

En entrevista con La Tercera, Roberto Celedón explicó que “el aborto sin causal no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque sería inconstitucional y contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. No es por nada que la presidenta Bachelet planteó un proyecto de tres causales”.

Consultado sobre los alcances que tendría este proyecto, que según la ministra Antonia Orellana se centraría en las 14 semanas, el profesional expresó que “yo quiero saber por qué 12, por qué 14”.

“Me interesa saber como ciudadano, porque yo tengo otro punto de vista y lo señalé en la Convención. Mi primera frase fue la siguiente: los hombres no abortan y como los hombres no abortan, hay un tema de género. Hay que ser extremadamente cuidadoso. No voy a caer en el debate simplón de abortos sin causales o con causales. No es el punto, no es el tema. Yo respeto la norma que está en la Convención Americana de Derechos Humanos que es obligación de todos proteger la vida del que está por nacer. No tengo conocimiento científico que me permita distinguir entre dos y 14 semanas, no lo tengo. Pero lo que tengo en absoluta claridad es que el aborto no es otro método anticonceptivo”, argumentó.

En caso de que el oficialismo necesite de su voto para sacar adelante la Ley de Aborto Legal en la Cámara de Diputados, Roberto Celedón aseveró que “le agradezco al Frente Amplio que conociendo mi criterio, lo haya respetado, lo respete y no lo encuentre obstáculo para que postule como persona que reemplace a la diputada Mercedes, cuya opinión en este tema no era muy distinta de la mía”.