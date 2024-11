De las críticas por el rechazo a su reemplazo al apoyo a Carolina Tohá en la AC: las últimas actividades de la diputada Mercedes Bulnes

Actualizado el 22 de Noviembre de 2024

La diputada Mercedes Bulnes llevaba seis meses de tratamiento por el cáncer, pero se mantuvo activa en las redes sociales.

Su decisión de interrumpir su licencia médica por el tratamiento contra el cáncer para respaldar en la Cámara a la ministro del Interior, Carolina Tohá, fue una de las últimas actividades públicas en las que se vio a la fallecida diputada, Mercedes Bulnes (IND).

En mayo pasado la legisladora informó que le habían diagnisticado un cáncer, oportunidad en la que se mostró confiada en que podría superar la situación. “No es el primer desafío que he enfrentado en mi vida. No es el peor. Y ciertamente voy a salir adelante“, aseguró en aquella oportunidad.

En octubre, cuando regresó a la Cámara para votar en contra de la acusación constitucional a Carolina Tohá, la legisladora posteó en su cuenta de X un video en el que se la vio llegando al Parlamento.

“Ya en el Congreso Nacional, después de cuatro meses con licencia por mi tratamiento contra el cáncer. Seguimos firmes y votaremos en contra“, recalcó.

“Valoro que haya fracasado el show republicano con esta acusación constitucional sin justificación alguna“, escribió en la misma cuenta tras el rechazo en la Cámara.

Las críticas de Mercedes Bulnes porque no se aprobó su reemplazo pese al cáncer

Con anterioridad, la diputada Mercedes Bulnes empleó a inicios de agosto su cuenta en X para criticar la negativa de la oposición de aprobar su reemplazo en la Comisión de Ética debido a su tratamiento contra el cáncer.

A fines de ese mismo mes, la legisladora no dudó en condenar los dichos del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, sobre los embarazos de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Kariola. “Es inaceptable reducir una decisión tan sagrada a un simple cálculo político“, dijo al respecto.

El 11 de septiembre la parlamentaria también empleó la red social para referirse a los 51 años del golpe de Estado, ocasión en la que reafirmó su compromiso con los derechos humanos y la justicia para las víctimas de la dictadura.

Más adelante, en octubre, además de acudir a la Cámara para votar en contra de la acusación constitucional contra Carolina Tohá, la diputada Bulnes respaldó la decisión de la Corte Suprema de desaforar al diputado Francisco Pulgar, tres ser denunciado por violación.

Poco después, el 1 de noviembre, tras la acusación por abuso sexual contra la diputada de su colectividad Marcela Riquelme, la parlamentaria dijo que “no hay espacio para medias tintas“.

Cámara de Diputados entregó sus condolencias a la familia de la diputada

Durante esta jornada la Cámara de Diputados confirmó el deceso de la diputada Mercedes Bulnes, a través de un texto en el que entregó sus condolencias a su familia.

En el comunicado se precisó que “su velatorio se llevará cabo en el Congreso Nacional, sede Santiago, a contar de esta jornada y en un horario por definir. Sus funerales serán dados a conocer una vez que exista confirmación de aquello por medio de nuestro sitio institucional y redes sociales”.

Se recordó que “dedicó su labor a defender diversas materias de derechos humanos. Además, fue parte de una serie de comisiones permanente de la Cámara, entre ellas las comisiones de Ética y Transparencia; Personas Mayores y Discapacidad; Derechos Humanos y Pueblos Originarios; Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, y Familia”.