Alcalde Desbordes arremetió contra Irací Hassler y aseguró que “hubo una demolición de la educación pública” en Santiago

9 de Enero de 2025

"Se han contratado profesores que no se justifican para nada. Pareciera que en este caso en la comuna se utilizó la educación no solo para contratar gente del partido y cosas por el estilo, sino que además en un proyecto político de un determinado sector", acusó el jefe comunal.

Este jueves el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), criticó duramente la administración de su antecesora, Irací Hassler (PC), con respecto a su gestión en la educación pública de la comuna.

“La gestión de Irací Hassler y el señor Roco (Rodrigo Roco, ex director de Educación de Santiago) hubo una demolición de la educación pública en la comuna”, partió diciendo el jefe comunal en conversación con Radio Cooperativa.

Bajo este contexto, Mario Desbordes sostuvo que “en la municipalidad hay 13.500 millones (de pesos) de déficit”. En esa línea, comentó que la Dirección de Educación cerró el año 2024 “con un déficit de más o menos 20.000 millones”.

Considerando lo anterior, la autoridad comunal reveló que “hubo que suplementar en 17 mil millones de pesos, un poquito menos, desde el municipio a la Dirección de Educación para que pudiera funcionar“.

“Se perdieron 3.500 alumnos (matrículas) desde el 2021 a ahora y eso significó 4.000 millones (de pesos) menos de subvenciones. Al mismo tiempo, en el periodo de Irací Hassler aumentaron los profesores y aumentaron los asistentes de la educación en una cantidad tan grande que aumentaron también los costos en varios miles de millones”, aseguró.

“Se han contratado profesores que no se justifican para nada. (…) Creo también que se ha contratado mucho activista. Lamentablemente pareciera que en este caso en la comuna se utilizó la educación no solo para contratar gente del partido y cosas por el estilo, sino que además en un proyecto político de un determinado sector”, acusó.

Qué dijo Mario Desbordes sobre la protesta de profesores por reducción salarial y fin de beneficios

En este sentido, el alcalde de Santiago detalló que “en 2021, la municipalidad traspasó 8.000 millones para suplir el déficit en educación. Este año 2024 cerramos con 16.000; o sea, hubo que duplicar el aporte del municipio, y hoy día no tengo plata para pagar las cotizaciones de diciembre” a los funcionarios educacionales”.

Durante esta semana, docentes de colegios administrados por la Municipalidad de Santiago se congregaron en la Plaza de Armas para llevar a cabo una manifestación en contra de la reducción salarial del 30%, despido de trabajadores a contrata y el término de derechos que se adquirieron hace 30 años.

Teniendo en cuenta lo anterior, los docentes advierten que si no se llega a un acuerdo con la municipalidad antes del 3 de marzo, el año escolar iniciará con un paro indefinido.

Ante esto, Mario Desbordes sostuvo que “ninguna de esas cosas es cierta. No ha habido 1.000 términos de contrata de profesores, ni de cerca, eso no es así. No se les han rebajado los sueldos, para nada”.

“Ellos (los profesores movilizados) están pidiéndonos el pago de un bono que en total le cuesta al municipio 900 millones de pesos y ayer se lo expliqué a los profesores en este minuto no tenemos la plata”, sentenció.