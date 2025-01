Ministro Figueroa acusa desprolijidades en fallida compra de casa de Allende: “Nunca debió salir del Ministerio de Bienes Nacionales”

14 de Enero de 2025

El ministro de Bienes Nacionales, que lleva cinco días en su cargo, abordó la fallida adquisición de la casa de Allende y aseguró que el proceso "podría haberse frenado mucho antes".

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, abordó la polémica que se desató a raíz de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, cuya operación desencadenó en la salida de su antecesora, Marcela Sandoval.

Lo anterior, debido a que no se tomó en consideración que una de las herederas de este inmueble era la ministra de Defensa, Maya Fernández, lo cual provocó una serie de cuestionamientos puesto que daba pie a una eventual inconstitucionalidad.

Bajo este contexto, el ministro Francisco Figueroa, quien lleva menos de una semana en el cargo, se refirió a la fallida compra en diálogo con Tele13 Radio, donde sostuvo que lo primero que hizo fue solicitar “informes de todo lo que ha ocurrido. Me reuní con el subsecretario, que es el jefe de Servicio, y le solicité instruir un procedimiento disciplinario, para investigar y ver dónde se cometieron los errores, la desprolijidad, y de esa manera tomar medidas correctivas”.

¿Qué dijo el ministro Figueroa por la fallida compra de la casa de Allende?

En este sentido, el titular de Bienes Nacionales afirmó estar “convencido de que esto nunca debió salir del Ministerio de Bienes Nacionales, era el Ministerio a cargo de este proceso”.

Con respecto al proceso de compra de la casa del ex presidente Allende, Francisco Figueroa expuso que “se paró en el momento preciso, pero podría haberse frenado mucho antes (…) se cometieron desprolijidades en este proceso, y a través de este procedimiento lo que me interesa a mí es comprender bien dónde y cómo se cometieron esas desprolijidades, para que no se vuelvan a repetir en otros procedimientos de otra naturaleza también”.

A lo que agregó: “Eso depende de la propia investigación, de lo que allí se levante. A mí lo que me importa es entender los procedimientos que se llevaron mal, para eventualmente corregir protocolos, por ejemplo, para pedirle a los funcionarios y a los equipos que adviertan estos problemas”.

“Este es un proceso que se debió haber evaluado en el Ministerio en su globalidad, es decir, hasta el final, hasta que saliera del Ministerio, por supuesto en el nivel más político, directivo, que es lo que nos corresponde a las autoridades”, dijo el secretario de Estado.

Sobre el contrato que se firmó, Figueroa comentó que “no ha sido aprobado por este ministro, y por lo tanto no tiene ningún efecto jurídico, por eso no ha habido ningún pago, los recursos destinados para esto, están en las cuentas fiscales”.

“Mientras yo no apruebe esta compraventa, esta compraventa no existe y yo no la voy a aprobar”, cerró.