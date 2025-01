Nuevo plazo para indicaciones y Jara se enfrenta a Republicanos por las vacaciones: la semana clave de la reforma de pensiones

14 de Enero de 2025

Uno de los proyectos emblema del Gobierno vive días cruciales para su despacho desde el Senado, en medio de su ya clásico conflicto con Republicanos.

La reforma de pensiones que pretende impulsar el Gobierno, marcada por las negociaciones que lleva cabo con Chile Vamos para poder despacharla del Congreso, enfrenta su primera semana clave y como tal en el Ejecutivo no quieren dejar nada al azar.

Es por esto que se retrasó el ingreso de las indicaciones a la iniciativa, cuyo plazo finalizaba al mediodía de este lunes, para este martes a la misma hora, siendo la propia ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien explicó las razones.

“Las negociaciones han durado un largo tiempo, los proyectos de pensiones tienen varias derivadas técnicas, y lo que se estaba pidiendo es que mañana (martes) en vez del día de hoy (lunes) se ingresen, considerando algunos afinamientos técnicos-legislativos que hay que hacer. Y la verdad, es que si uno ve, un día más, dentro de una negociación que se ha demorado diez años por tratar de desentrabar una reforma a las pensiones, no debiera ser dificultad. Con todo, el calendario de tramitación del proyecto de ley se mantiene inalterable, y esperamos que así lo acuerde en breves minutos más la Comisión de Trabajo”, argumentó.

Las palabras de la titular del Trabajo encontraron la acogida del senador Rodrigo Galilea (RN), que precisó en radio Duna que Evelyn Matthei, la candidata presidencial del partido, respaldará el acuerdo que alcancen con La Moneda.

“Tengo fe en que el Gobierno presente rutas e ideas que son las que efectivamente hemos conversado en innumerables conversaciones”, postuló el parlamentario, que recalcó que “lo que me ha transmitido Evelyn Matthei es que, a lo que se llegue, que tenga el acuerdo de quienes representamos a Chile Vamos en esto, que son el senador Juan Antonio Coloma (UDI) como presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, el senador Luciano Cruz Coke (Evópoli), y yo, ella va a respaldar completamente ese acuerdo”.

La nueva disputa entre La Moneda y Republicanos por la reforma de pensiones

A pesar de los buenos pronósticos del Gobierno y de personeros de Chile Vamos para conseguir un acuerdo de cara a la reforma de pensiones, nuevamente las tensiones entre el Ejecutivo y Republicanos ponen en jaque que haya humo blanco.

Esto, ya que en caso de que la propuesta previsional sea despachada por el Senado la próxima semana, podría enfrentar trabas en la Cámara de Diputados, ante la proximidad del receso legislativo de febrero.

Los diputados tienen su última semana distrital a fines de enero, para posteriormente dar inicio a las vacaciones, ante lo cual desde el Ejecutivo han pedido que se pueda sesionar en dichos días y así sacar adelante el proyecto, para lo cual se necesita de la unanimidad de las bancadas de la Cámara Baja.

Ante este escenario, la ministra Jeannette Jara dedicó un directo mensaje a Republicanos: “Llamaría a Republicanos a que dé la unanimidad. Seguramente estarán pensando en vacaciones, pero las pensiones de los chilenos no pueden seguir esperando. Los únicos que se están oponiendo para que la Cámara sesione la última semana de enero son los republicanos. Ojalá puedan postergar una semana sus vacaciones por el bien de Chile”.

Por su parte, en la tienda de José Antonio Kast ya existe el consenso de no dar la unanimidad para sesionar en la semana distrital hasta no conocer los alcances de las negociaciones entre Chile Vamos y el Gobierno, de la cual no son parte.

“Las malas soluciones por parte del Gobierno tienen que dejarse de lado. Por eso, los republicanos hemos dicho que no vamos a dar nuestro voto para una mala medida, para un manotazo en que el Estado se apropie de los fondos de pensiones”, sentenció el jefe de la bancada republicana Luis Sánchez a La Tercera.