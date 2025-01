“No me voy a realizar el test”: Ana María Gazmuri reconoce consumo de marihuana y hongos tras ser sancionada por la Cámara Baja

31 de Enero de 2025

“Tengo receta médica, es de público conocimiento que soy usuaria de cannabis, y no estoy disponible a traicionar mis principios sometiéndome a un reglamento profundamente errado y mal implementado", precisó la diputada de Acción Humanista.

La diputada Ana María Gazmuri (AH) fue sancionada por la Comisión de Ética de la Cámara Baja con el 15% de su dieta, luego que decidiera no participar del test de drogas que semestralmente deben realizarse los parlamentarios.

Al respecto, la legisladora compartió una columna en radio Biobío en la cual explica su decisión de no someterse a este tipo de exámenes, junto con reconocer que además de consumir marihuana, hace lo propio con hongos alucinógenos, dejando en claro que tiene receta médica para ello.

Según indicó Ana María Gazmuri, “frente a las especulaciones en relación a que mi negativa a realizarme el test sería para ocultar el consumo de alguna sustancia distinta a cannabis, quiero señalar que, efectivamente, también he usado hongos psilocibes, prescritos médicamente, pero el test de drogas no incluye la psilocibina, por lo tanto, ese argumento carece de sentido”.

Junto con ello, indicó que “hay errores importantes” en la aplicación del test de drogas y su reglamento, apuntando que si bien se habla de regular la prevención del consumo de sustancias “a la fecha no ha existido ninguna acción en esa línea, ni siquiera una charla básica sobre prevención”.

La diputada Gazmuri dejó en claro que “es del todo correcto pesquisar el consumo indebido de sustancias, para así brindar orientación y ayuda sanitaria, pero existe también el uso responsable de sustancias y el uso lícito de las mismas”.

“Si lo que de verdad se busca es determinar si hay vínculos entre parlamentarios y las redes de narcotráfico, eso se hace siguiendo la ruta del dinero”, aseveró la parlamentaria.

Además, cuestionó que “se han hecho públicos los nombres de los diputados que arrojaron positivo a los test, vulnerando los derechos que mantienen como pacientes, independiente del cargo que ejercen”.

“Es decir, ser usuario medicinal de cannabis no infringe el reglamento, solo hay que tener la correspondiente prescripción”, agregó, junto con precisar que “no es esa la razón para no someterme al examen, de hecho, sería la opción más fácil: daría positivo a cannabis, lo que estaría justificado con mi prescripción, y yo no aparecería infringiendo el reglamento”.

“Tengo receta médica, es de público conocimiento que soy usuaria de cannabis, y no estoy disponible a traicionar mis principios sometiéndome a un reglamento profundamente errado y mal implementado. El camino correcto no siempre es el más fácil. No me voy a realizar el test mientras no sea correctamente aplicado y tenga suficientes garantías de transparencia y respeto a la privacidad que tiene todo paciente”, sentenció.