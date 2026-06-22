Acusación constitucional contra Grau llega a Sala con informe negativo y DC confirma voto en contra

Solo Republicanos planteó que el libelo cumplía con los méritos necesarios para que sea votado a favor por los diputados.

AGENCIA UNO

La comisión revisora de la acusación constitucional al ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, recomendó a la Sala de Cámara de Diputados rechazarla, mientras la bancada DC ratificó que la votará en contra.

La instancia parlamentaria, integrada por Marcela Hernando (PR), presidenta de la instancia; Carlos Bianchi (IND-PPD), Alejandro Bernales (PL), Joanna Pérez (Demócratas), Luis Sánchez (Republicanos), decidió por tres votos en contra, uno a favor y una abstención (Pérez), que el libelo no debe ser aprobado por la Cámara Baja.

Bernales indicó tras la votación que “primó la seriedad respecto de que este libelo no tiene hechos concretos que justifiquen el dolo o la mala intención del exministro Grau. Es más, yo le pregunté al actual director de la Dirección de Presupuesto (José Pablo Gómez), si existía dolo o mala intención y el mismo director que emanó el informe, dijo que no lo había”.

Por su parte, Joanna Pérez justificó su abstención al declarar que “esto se está utilizando como revanchismo. El día de mañana será el ministro Jorge Quiroz, ya lo anunciaron y no me puedo prestar para ese revanchismo, cuando Chile tiene tantas urgencias”.

Desde la DC, el jefe de bancada, Jorge Díaz, puntualizó que “habiendo leído en rigor el libelo de la acusación constitucional, no existen méritos suficientes ni legales ni tampoco el mérito propio de los aspectos de Hacienda que impliquen avanzar y prosperar en apoyar este tipo de indicaciones”.

“La acusación constitucional es un mecanismo que se establece como uno de ultima ratio, o sea siendo el último posible de exigir frente a situaciones irregulares que se puedan atender en la administración pública. Y a juicio de esta bancada no existen esos méritos suficientes. De modo tal que nuestra decisión definitiva va a ser votar en contra de esta acusación constitucional”, recalcó el legislador.