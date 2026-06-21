Schalper (RN) oficializa que rechazará acusación constitucional contra Grau junto a otro grupo de diputados

“Va a haber un grupo de diputados que vamos a votar en contra de la acusación constitucional”, fue el anuncio de este domingo del jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, en alusión al libelo que impulsó un sector del oficialismo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau y que se votará a inicios de la próxima semana en la Cámara de Diputados.

En conversación con el programa Mesa Central de Canal 13, el legislador también se mostró a favor de la propuesta de reforma constitucional entregada por un grupo de parlamentarios que va desde la UDI al Frente Amplio para elevar los requisitos de las acusaciones constitucionales con un aumento a 20 firmas para presentarlas. “Hay que corregir una normativa que es insuficiente”, acotó.

“Nos esforzamos para que hubiera firmas transversales, haciéndonos cargo de que esto no puede continuar, no podemos tener una tercera legislatura, un tercer gobierno, con temporadas de acusaciones constitucionales”, justificó.

En ese sentido ejemplificó que “las últimas dos legislaturas, en los últimos dos gobiernos, se han presentado 30 acusaciones constitucionales contra personas políticas. Piense usted, 10 días desde que se anuncia, 10 días de tramitación, en la defensa 6 días, ósea tenemos casi 30 meses perdidos. Casi un tercio de los últimos dos gobiernos”.

Adicionalmente, Schalper descartó que su postura signifique un quiebre para el oficialismo y justificó esta decisión aludiendo a que “Chile no tiene tiempo para seguir perdiendo tiempo en la guerrilla política. No tiene tiempo para que sigamos gastando energía en cosas que en la práctica no le resuelven los problemas a la gente”.