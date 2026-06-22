“La izquierda está fascinada”: Romero (REP) critica desmarque de Schalper (RN) en AC contra Grau

“La gente que votó por él y que dijo ‘por fin tengo un Gobierno de derecha’ no va a estar tan contenta”, recriminó el republicano.

La decisión del diputado Diego Schalper (RN) de rechazar la acusación constitucional que presentó un sector del oficialismo en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA) abrió una disputa en la derecha sobre las señales que se le envían al electorado.

En la oleada de críticas que se desató en el Partido Republicano, uno de los más duros fue el presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero. “Yo creo que el diputado Schalper es una persona libre de votar como estime conveniente. Lo que pasa es que las consecuencias de su votación las va a tener que explicar, y lo he dicho varias veces, a su electorado”, manifestó este lunes en conversación con radio Infinita.

“A mí me parece que pretender, desde nuestro sector, hacer creer que existe una suerte de los que son razonables, los que buscan el sentido común, versus los que queremos que en definitiva las autoridades de un Gobierno que, yo lo digo por experiencia propia y responsablemente, nos fueron a mentir a las comisiones de Hacienda, a las comisiones mixtas de presupuesto, puedan irse para la casa sin tener ningún grado de responsabilidad, me parece que es algo que yo no puedo tolerar”, añadió.

Romero insistió en que las consecuencias tendrán que ser asumidas por el sector al que adscribe Schalper. “Tienen que responderle a los que votan por la derecha, no por la izquierda. Probablemente la gente de izquierda está fascinada con esta solución y con esta visión que tiene el señor Schalper, pero para la gente que votó por él y que dijo ‘por fin tengo un Gobierno de derecha’ no va a estar tan contenta”, remarcó para luego asegurar que el libelo cuenta con los votos suficientes para aprobarse.