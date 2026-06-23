Grau apunta al Senado por AC: “No he cometido ningún ilícito y la acusación no tiene mérito”

Grau dedicó palabras “a quienes no compartiendo mis ideas políticas, han dejado de lado esas diferencias y han votado revisando el mérito de la acusación”.

AGENCIA UNO

Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda, tuvo palabras para la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la acusación constitucional en su contra, apuntando que buscará revertir el resultado en el Senado.

El otrora titular de Hacienda puntualizó que lo votado en la Cámara Baja es “un resultado que da la composición de la Cámara que fue elegida así democráticamente. Era esperado, pero el resultado ha sido más ajustado de lo que teníamos en consideración”.

Grau dedicó palabras “a quienes no compartiendo mis ideas políticas, han dejado de lado esas diferencias y han votado revisando el mérito de la acusación”, y al “arco del progresismo”.

“A pesar de este resultado, tal vez parece contraintuitivo aquello, yo estoy profundamente agradecido por todo lo que he visto acá y por todo lo que he visto durante estos días de todos los partidos políticos del progresismo, que han sido un siete conmigo”, puntualizó Nicolás Grau.

Respecto a lo que sucederá en el Senado, donde se revisará la acusación constitucional, el ex secretario de Estado recalcó que “iremos con la misma tranquilidad y humildad que hemos tenido acá al Senado. Yo me tomo esto con la máxima seriedad, pero con mucha convicción de que en esto tenemos la razón, de que yo no he cometido ningún ilícito y que por lo tanto la acusación no tiene mérito“.