Escala conflicto entre RN y Republicanos por descuelgues en AC y nace la “derecha merluciana”

La tienda de calle Antonio Varas se aburrió de los constantes ataques del partido político del presidente Kast y respondió al mote de “derecha cobarde”.

AGENCIA UNO

La plana mayor de Renovación Nacional (RN) perdió la paciencia con Republicanos, luego que el partido del presidente José Antonio Kast la emprendiera en masa contra el diputado Diego Schalper por anunciar que votaría en contra de la acusación constitucional a Nicolás Grau.

Ante esto, la directiva liderada por la senadora Andrea Balladares convocó a la comisión política, donde sus integrantes dejaron ver no solo sus cuestionamientos a Republicanos, sino también al manejo político del presidente Kast, ante los que llamaron los constantes “malos tratos” recibidos por sus socios en el oficialismo.

Es por esto que la instancia parlamentaria dio a conocer una declaración pública para condenar “el trato hostil y agresivo que parlamentarios y dirigentes del Partido Republicano han dirigido contra miembros de nuestro partido. Estas conductas son inaceptables entre fuerzas políticas que respaldan a un mismo gobierno”.

“Nuestros parlamentarios actúan con independencia y responsabilidad política en cada una de sus decisiones (…). Como colectividad, no vamos a aceptar que se intente coartar la libertad de nuestros parlamentarios, que es la base de una democracia sana y madura”, agregó la comisión política.

La cita también sirvió para el nacimiento de un nuevo término para referirse a Republicanos: “la derecha merluciana”, la que según The Clinic, fue acuñada por el comisionado Rodrigo Barco, para comparar el “amateurismo” del partido de Kast con el Frente Amplio.

“El presidente de la República, cada vez que hemos estado con él, nos dice unidad, unidad, unidad. Lamentablemente, hay parlamentarios que eso no lo han han entendido (…). Se va quebrantando la amistad cívica que tiene que existir entre partidos que comparten el mismo objetivo”, advirtió la diputada Ximena Ossandón.