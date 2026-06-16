Por qué el Gobierno decidió apurar el proyecto de Sala Cuna Universal

El diseño original del ministro de Hacienda Jorge Quiroz contemplaba impulsar este proyecto recién en 2027. Ahora comenzará a tramitarse en paralelo a la megarreforma.

En su primera Cuenta Pública, el presidente José Antonio Kast se comprometió a reimpulsar el proyecto de Sala Cuna Universal en los próximos 15 días. Y este lunes, el mandatario cumplió.

Junto a sus ministros de Trabajo, Tomás Rau; de la Mujer, Judith Marín; de Educación, María Paz Arzola, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, el mandatario anunció una indicación sustitutiva para corregir el proyecto dejado en el gobierno de su antecesor, Gabriel Boric, y así dar curso a la tramitación que se encuentra radicada en la Comisión de Educación del Senado.

En lo técnico, el gran cambio del proyecto —respecto a la fórmula de Boric— es el modelo de financiamiento. Según explicó Rau, los recursos provendrán de una cotización de cargo del empleador de 0,35% que, a su vez, saldrá del seguro de cesantía.

El anuncio, a diferencia de otras iniciativas del Gobierno, recibió un respaldo transversal, incluyendo al exministro de Hacienda, Mario Marcel, que evaluó positivamente la indicación que ingresará el Ejecutivo.

Así las cosas, el renovado proyecto de Sala Cuna Universal terminó siendo protagonista entre las grandes medidas de Kast en sus primeros 100 días de mandato.

Sin embargo, en el diseño original del ministro de Hacienda Jorge Quiroz —quien ha funcionado como filtro en La Moneda decidiendo qué proyectos son prioritarios conforme a su factibilidad fiscal— el proyecto no estaba pensado para esta fase del mandato. De hecho, según reconocen en palacio, el Gobierno tenía pensado postergar hasta 2027 la iniciativa que apunta a fortalecer la empleabilidad de mujeres.

¿Qué cambió para que el Gobierno reordenara las prioridades? Según advierten fuentes del oficialismo la respuesta es multifactorial: el incremento del desempleo femenino visto en los primeros meses de 2026 y, en la veta política, el golpe que asestó la oposición al incluir la Sala Cuna en la megarreforma y la presión de Chile Vamos.

La solicitud de la coalición llegó en los primeros días de Gobierno, siendo la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), la encargada de transmitirle al presidente que la expectativa de Chile Vamos era que el proyecto estuviese en tabla en los primeros meses de Gobierno.

En todo caso, la respuesta del Ejecutivo no llegó hasta que algunas diputadas oficialistas respaldaron una indicación de la oposición para incluir la sala cuna en el articulado de la megarreforma. Quiroz tuvo que hacer reserva de constitucionalidad para impedir que la norma fuese incluida en el proyecto emblema de su gestión en Hacienda.

Con la presión encima, el presidente optó por acelerar el cronograma previsto por Quiroz y hacer avanzar la iniciativa en el Senado. Según prevén en el Senado, el proyecto debería comenzar a verse en paralelo a la megarreforma y podría avanzar a su siguiente trámite —con acuerdo con la oposición— antes de que culmine el primer semestre legislativo.