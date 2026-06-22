“Han sido bastante intensos”: el balance de Kast a 100 días de Gobierno y los detalles de su nueva gira internacional

El presidente Kast lideró su quinto consejo de gabinete y confirmó gira a Paraguay y Uruguay, la cual se llevará a cabo la próxima semana.

Este lunes, el presidente José Antonio Kast, encabezó su quinto consejo de gabinete, en el marco del día 100 desde el inicio de su gobierno.

En el marco de esta instancia, en la que que participa todo el equipo ministerial, el mandatario comenzó diciendo que “son ya 100 días. 100 días, como todos sabemos, bastante intensos, con bastantes actividades en cada una de las carteras”.

A lo que añadió: “Agradecerle a cada uno por el trabajo realizado, los avances en cada una de las áreas están más que claros. Los medios han ido mostrando en cada una de las áreas lo que se ha logrado, en temas de salud, en temas de seguridad, en temas de inversión, cómo las relaciones internacionales van avanzando”.

Tras ello, el presidente Kast expresó: “Esta va a ser una semana de nuevo con mucha actividad en el Congreso. Esperamos que el Parlamento acoja bien las propuestas que se están haciendo en temas de reconstrucción, que van a ser relevantes en temas de inversión, pero sobre todo en una de las áreas que nos va a ocupar más en este consejo de gabinete, que es el empleo”.

Siguiendo en esa línea, el jefe de Estado destacó que “hemos visto muy buenas noticias en temas de nuevas inversiones que van a llegar a nuestro país, necesitando todo el tema de análisis medioambiental, pero todos sabemos que el invierno siempre genera una baja en la contratación, dificultades, y por eso le hemos encargado a distintos ministerios que asuman con mucha responsabilidad el cómo analizar el plan de empleo de invierno, que va a ser de los temas que vamos a tocar”.

Empleo, emergencia y economía: los focos del quinto consejo de gabinete de Kast

“También el tema económico. Como ustedes saben, las inversiones están anunciadas, pero ya ahora lo que tiene que venir es que esas inversiones se concreten. También tenemos un tema esta semana importante en el área de la energía, en el tema de la electricidad, que afecta a todos nuestros vecinos, y lo que también nos preocupa mucho es el tema del plan invierno, de cómo enfrentar posibles eventos climáticos relevantes”, complementó.

De acuerdo a sus palabras, las tres materias principales de este consejo de gabinete, tienen que ver con “emergencia, empleo, economía”.

Para cerrar, el presidente abordó su nueva gira internacional, la cual se materializará la próxima semana en Paraguay y Uruguay.

“Algunos de los ministros han sido convocados para poder asistir. Creo que los temas que se vienen en temas de relaciones internacionales con ambos países son relevantes“, detalló Kast, agradeciendo también “todas las gestiones que se han realizado en temas humanitarios con Bolivia, y todos los avances que hemos tenido en temas de relaciones internacionales, mineros de interconexión con Argentina”.