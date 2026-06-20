U. Austral revela sanciones a estudiantes involucrados en agresión a Ximena Lincolao

La Universidad Austral recalcó que aplicaron la normativa interna a los involucrados, apuntando que seguirán fortaleciendo sus protocolos.

AGENCIA UNO

La Universidad Austral de Chile dio por finalizado los procesos disciplinarios internos contra los estudiantes involucrados en la agresión sufrida por la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, a comienzos de abril.

Ante esto, la casa de estudios reveló las sanciones académicas recibidas por los cuatro jóvenes, dejando en claro que resguardará sus identidades, puntualizando que uno recibió una suspensión de tres semestre, otro de dos semestres y los dos restantes fueron afectados con un semestre de suspensión.

El incidente que afectó a la ministra Ximena Lincolao ocurrió el pasado 8 de abril, cuando la secretaria de Estado llegó hasta la Universidad Austral para dar inicio al año académico. Sin embargo, el acto se vio empañado cuando un grupo de estudiantes se manifestó, lo que provocó agresiones y empujones.

Esto hizo que la actividad se viera interrumpida y la ministra Lincolao fue evacuada del lugar, en medio de los gritos de los alumnos.

La Universidad Austral recalcó que aplicaron la normativa interna a los involucrados, apuntando que seguirán fortaleciendo sus protocolos.

“Lo que nos define como institución no son los momentos en que todo transcurre sin conflicto, sino la forma en que enfrentamos las dificultades”, puntualizó la institución educacional.