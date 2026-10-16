“Está cada vez más loco”: La Moneda desactiva conflicto tras dichos de Poduje contra Milei

Sin embargo, Claudio Alvarado no quiso responder a la prensa si Poduje fue llamado al orden por sus palabras en contra del mandatario trasandino.

AGENCIA UNO

El biministro Claudio Alvarado salió al paso de las declaraciones de su par de Vivienda, Iván Poduje, en contra del presidente Javier Milei, a quien tildó de “loco”, respaldando las disculpas que ofreció posteriormente el titular del Minvu.

Todo se originó cuando Poduje fue parte de una actividad organizada por Icare, donde cuestionó al mandatario argentino por su postura en contra de la inversión pública.

“Pero como es inversión y la pone el Estado… es la tontera que hace Milei cuando critica la obra pública: ‘¿¡Qué obra pública!?’. Está cada vez más loco, a todo esto”, planteó el ministro de la Vivienda.

Sin embargo, el propio Iván Poduje salió a ofrecer disculpas por sus palabras en contra de Milei en sus redes sociales: “Esta mañana, en un foro de conversación, al responder una pregunta sobre el impacto de la inversión pública, defendí la importancia estratégica de la misma y su rol clave como motor de desarrollo”.

“Lamentablemente, emití comentarios que no corresponden sobre el presidente de Argentina, sobre los cuales ofrezco sinceras excusas”, agregó.

Las disculpas de Poduje fueron respaldadas por el biministro Claudio Alvarado, quien puntualizó que “cuando se reconoce un error en los dichos y se piden las excusas, tal como en otras oportunidades sucede al revés, los temas se solucionan aclarándolos”.

Sin embargo, el titular de Segegob e Interior no quiso responder si el ministro de Vivienda fue llamado al orden por sus declaraciones, limitándose a reiterar que “el ministro Poduje dio las excusas y para mí eso es suficiente y no tengo que hacer ningún otro comentario adicional”.

“Creo que cuando uno está en una condición, en este caso pública, de ministro de Estado, que lo que uno dice se interpreta como una decisión del gobierno, siempre hay que ser cauteloso y hay que pensar muy bien lo que se dice. Así que en ese sentido, hoy día el ministro Poduje ha reflexionado sobre esos dichos y ha pedido las excusas”, çerró Alvarado.