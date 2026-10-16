Evo Morales cuestiona no tocar demanda marítima en visita de Kast:”No podemos traicionar a la patria”

“Ningún gobernante puede archivar nuestra reivindicación marítima bajo el pretexto de priorizar una agenda comercial o superar los conflictos del pasado”, acusó Morales.

Evo Morales lanzó duros epítetos en contra del gobierno de Rodrigo Paz de excluir la discusión de la demanda marítima de Bolivia, durante la visita de José Antonio Kast a La Paz.

Según el ex gobernante, “excluir el legítimo reclamo marítimo de la agenda bilateral durante la visita del presidente chileno José Antonio Kast, es una afrenta a la memoria histórica y un desacato al mandato inclaudicable del pueblo boliviano”.

Evo Morales aseveró que “pretenden hacernos creer que el fallo de La Haya de 2018 cerró nuestra causa, ocultando tres verdades históricas y jurídicas irrebatibles que la propia Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, entre las que destacó que la sentencia habría instado a Chile y Bolivia a continuar el diálogo para darle salida mar.

“Ningún gobernante puede archivar nuestra reivindicación marítima bajo el pretexto de priorizar una agenda comercial o superar los conflictos del pasado“, acusó Morales.

En esta línea, Evo Morales aseveró que la Constitución de Bolivia “establece como mandato que el acceso soberano al Océano Pacífico es un derecho irrenunciable e imprescriptible de las bolivianas y bolivianos. Por tanto, frente a la visita de Kast, no podemos traicionar la Patria y renunciar a exigir el diálogo que la propia CIJ exhortó a mantener”.